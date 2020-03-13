Холостяк Макс Михайлюк розповів про своє дитинство

Головним героєм 10 сезону проєкту «Холостяк» став пілот і власник льотної школи в США — Макс Михайлюк. Чоловік успішно побудував кар’єру, а тепер готовий вирушити на пошуки своєї коханої, з якою побудує міцну сім’ю! А поки Холостяк розповів, звідки взялася тяга до авіації і як проводив своє дитинство.

Макс Михайлюк народився в родині, де батько працював авіадиспетчером. Тому любов до авіації була прищеплена з перших років життя. Атмосфера підвищеної відповідальності і повного самоконтролю виховувалася в чоловікові щодня. Кілька годин Макс міг дивитися в небо і чекати, поки пролетить літак. Тому рішення стати пілотом було очевидним.

«У мене батько був авіадиспетчером. Я з дитинства ходив до нього на роботу. Татусеві співробітники і друзі постійно зі мною спілкувалися на цю тему, уточнювали різні нюанси і секрети. Показували, як все відбувається зсередини. Пам’ятаю, там стояв невеликий авіасимулятор, де я проводив увесь час. Думаю, це передалося від батька», — розповів Макс.

Зараз Макс організував своє життя так, щоб успішно побудувати сім’ю і надалі забезпечувати її. Холостяк стверджує, що це стереотип, що у пілотів немає вільного часу через постійні перельоти.

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«Я літаю в середньому 15—18 годин на тиждень. У мене близько 3—4 вихідних при грамотному плануванні рейсів. Моя льотна школа організована так, що хлопці працюють в Маямі. Я прилітаю туди для стандартизації інструкторів. Роблю чеки і літаю з ними. Я вибрав такий шлях розвитку кар’єри, щоб міг більше проводити часу з сім’єю», — розповідає Макс.

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