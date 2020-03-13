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Холостяк Макс Михайлюк рассказал о своем детстве

13.03.2020

Главным героем 10 сезона проекта «Холостяк» стал пилот и владелец летной школы в США — Макс Михайлюк. Мужчина успешно построил карьеру, а теперь готов отправиться на поиски своей возлюбленной, с которой построит крепкую семью! А пока Холостяк рассказал, откуда взялась тяга к авиации и как проводил свое детство.  

макс михайлюк

Макс Михайлюк родился в семье, где отец работал авиадиспетчером. Поэтому любовь к авиации была привита с первых лет жизни. Атмосфера повышенной ответственности и полного самоконтроля воспитывалась в мужчине ежедневно. Несколько часов Макс мог смотреть в небо и ждать, пока пролетит самолет. Поэтому решение стать пилотом было очевидным. 

«У меня отец был авиадиспетчером. Я с детства ходил к нему на работу. Папины сотрудники и друзья постоянно со мной общались на эту тему, уточняли разные нюансы и секреты. Показывали, как все происходит изнутри. Помню, там стоял небольшой авиасимулятор, где я проводил все время. Думаю, это передалось от отца», — рассказал Макс.

Сейчас Макс организовал свою жизнь так, чтобы успешно построить семью и в дальнейшем обеспечивать ее. Холостяк утверждает, что это стереотип, что у пилотов нет свободного времени из-за постоянных перелетов.

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«Я летаю в среднем 15—18 часов в неделю. У меня порядка 3—4 выходных при грамотном планировании рейсов. Моя летная школа организована так, что ребята работают в Майами. Я прилетаю туда для стандартизации инструкторов. Делаю чеки и летаю с ними. Я выбрал такой путь развития карьеры, чтобы мог больше проводить время с семьей», — рассказывает Макс. 

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