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О профессии, искусстве и социальных сетях: разговор Холостяка Макса Михайлюка и Анны

24.03.2020

В 3 выпуске проекта «Холостяк»-10 Макс решил пригласить Анну на свидание сразу после того, как выяснилось, что она также хочет троих детей. Главный герой моментально среагировал и забрал девушку на совместное времяпровождение. Двое отправились в гончарню. А после, во время ужина, Макс решил поинтересоваться у девушки, чем она живет, как зарабатывает и сколько времени проводит в социальных сетях. Эксклюзивное видео — смотрите в материале.  

холостяк 10

Еще на Первой вечеринке девушка подарила Холостяку картину. Уже тогда стало ясно, что она — личность творческая. Поэтому свидание для участницы мужчина также подобрал соответствующее. Гончарня — место романтическое и со своей особенной энергетикой. Однако даже после лепки тарелок Анна не изменяла своему громкому смеху и шуткам. 

Больше по теме: Первый поцелуй, Boeing-737 и гончарня: три индивидуальных свидания в 3 выпуске «Холостяк»-10

К счастью, двоим удалось выяснить, кто где учился, чем занимается и как зарабатывает. Смутило ли Макса то, что девушка большую часть времени проводит в социальной сети — узнайте в эксклюзивном видео, которое не вошло в эфир. 

Video: О профессии, искусстве и социальных сетях: разговор Холостяка Макса Михайлюка и Анны

Эксклюзивное видео с 3 выпуска Холостяк 10 сезона со свидания Макса Михайлюка и Анны. Смотрите видео проекта Холостяк 2020 в материале

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