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Про професію, мистецтво та соціальні мережі: розмова Холостяка Макса Михайлюка та Анни

24.03.2020

У 3 випуску проєкту «Холостяк»-10 Макс вирішив запросити Анну на побачення відразу після того, як з’ясувалося, що вона також хоче трьох дітей. Головний герой моментально зреагував і забрав дівчину на спільне проведення часу. Двоє відправилися в гончарню. А після, під час вечері, Макс вирішив поцікавитися у дівчини, чим вона живе, як заробляє і скільки часу проводить у соціальних мережах. Ексклюзивне відео — дивіться в матеріалі.

холостяк 10

Ще на Першій вечірці дівчина подарувала Холостякові картину. Вже тоді стало ясно, що вона — особистість творча. Тому побачення для учасниці чоловік також підібрав відповідне. Гончарня — місце романтичне і зі своєю особливою енергетикою. Однак навіть після ліплення тарілок Анна не зраджувала своєму гучному сміху і жартам.

Більше на тему: Перший поцілунок, Boeing-737 і гончарня: три індивідуальних побачення у 3 випуску «Холостяк»-10

На щастя, двом вдалося з’ясувати, хто де вчився, чим займається і як заробляє. Чи збентежило Макса те, що дівчина більшу частину часу проводить у соціальній мережі — дізнайтеся в ексклюзивному відео, яке не увійшло в ефір.

Video: Про професію, мистецтво та соціальні мережі: розмова Холостяка Макса Михайлюка та Анни

Ексклюзивне відео з 3 випуску Холостяк 10 сезону з побачення Макса Михайлюка і Анни. Дивіться відео проєкту Холостяк 2020 у матеріалі

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