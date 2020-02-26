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Иракли Макацария обратился к Холостяку 10 сезона — Максу Михайлюку

26.02.2020

6 марта на СТБ стартует десятый сезон романтического реалити «Холостяк», главным героем которого стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США – Макс Михайлюк. Экс-Холостяк, любимец телезрительниц, а также тренер проекта «Зважені та щасливі» Иракли Макацария поделился с ним несколькими советами. 

иракли макацария

«Во-первых, поздравляю Макса с тем, что он стал 10 Холостяком. Хочу пожелать ему принимать рациональные решения без лишних эмоциональных всплесков. Это очень сложно делать на проекте – тебя захватывает буря эмоций и страстей. Мой совет: глубоко вдохнуть, хорошо все обдумать и сделать свой выбор, – говорит Иракли. – Желаю Максу всегда оставаться собой, не позволяя регалиям «Неземного Холостяка» вскружить себе голову. Главное – оставаться тем парнем, которым он есть на самом деле. Этого будет абсолютно достаточно. Никаких других советов давать не буду. Я считаю, что все должны поступать так, как они чувствуют». 

Больше по теме: Макс классный Холостяк: Григорий Решетник о 10 сезоне реалити

Напомним, недавно телеканал СТБ представил промо-ролик 10 сезона «Холостяка». Саундтрек к нему – песню Рианны Diamonds – исполнили супруги Вера Кекелия и Роман Дуда. 

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