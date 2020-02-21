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Макс классный Холостяк: Григорий Решетник о 10 сезоне реалити

21.02.2020

Неизменный ведущий романтического реалити «Холостяк» Григорий Решетник рассказал о том, чем удивит 10 сезон. Какие советы мужчина дает участницам и главным героям на протяжении многих лет? В чем секрет успеха проекта, а также чего ожидать от нового Холостяка? Обо всем этом читайте в эксклюзивном интервью для редакции STB.UA.

григорий решетник

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Этот сезон — юбилейный. Чего ожидаете от работы в 2020 году?

Каждый сезон очень индивидуальный, ведь всегда меняется главный герой и участницы. Но мне радостно, что команда настоящих профессионалов — стабильная. Поэтому и я, и вся команда сделаем все возможное, чтобы 10-й сезон был полон любви, романтики и чувств.

Как думаете, в чем секрет успеха проекта «Холостяк»?

Есть несколько факторов. Во-первых, тема любви очень объединяет и является тем, ради чего мы живем. Во-вторых, мы создаем качественный продукт, поэтому зрители своими просмотрам который раз нам доказывают, что мы делаем все правильно. В-третьих — это настоящее реалити. Здесь нет дублей, прописанных сценариев, актеров. Мы честные и объективные перед зрителем, ведь не додумываем ничего. А просто ретранслируем отношения мужчины и женщины.

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Вы уже много лет ведущий реалити. Возможно, ваша интуиция или опыт подсказывает, какая девушка может победить или хотя бы дойти до финала?

Я вообще не дружу с интуицией и считаю, что ею лучше пользуются женщины, как и мудростью, философией. Сколько я не прогнозировал — всегда мимо (смеется. — Прим. ред.). Бывало, я говорил: «Это финалистка или победительница». Но девушка уже в первой серии покидала проект.

Это любовь, флюиды, атмосфера. Здесь нет никакого рецепта или аксиомы, поэтому и прогнозировать ничего невозможно.

Девушки с каждым сезоном становятся более подготовленными к реалити, ведь досконально изучают прошлые сезоны. Однако как только появляется сам Холостяк — все планы рушатся. Особенно, когда у них возникают чувства.

григорий решетник

Познакомились с новым Холостяком? Что можете сказать о нем? Чем он понравится девушкам?

Познакомился. Такое впечатление, что знаем друг друга очень давно. Девушкам понравится его открытость и уверенность. Он светлый и лучезарный человек. Каждая женщина мечтает найти мужчину, который любит и интересуется своей профессией. У Макса профессия, о которой мечтают все ребята.

В общем, он умный и опытный. Этот мужчина — пилот. Такая профессия не предполагает импровизации, а наоборот, требует полной сосредоточенности и знания своего дела. Это и отражается на поведении главного героя. Макс классный Холостяк!

Поделитесь несколькими советами, которые даете Холостякам вне камер. Возможно, советуете им что-то из личного опыта семейной жизни?

Прежде всего я советую не нервничать. Ведь это большая ответственность. Все говорят, что это легко, а мужчины и вовсе мечтают оказаться на месте главного героя. Однако на проекте настоящие переживания. Даже мы, мужчины, волнуемся. Также советую выбирать сердцем, меньше углубляться в конспирологические женские теории, наслаждаться красотой и оригинальностью девушек. Я ведущий для телезрителей и немножко психолог для Холостяка и девушек.

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Вы — единственный друг и советчик для девушек на протяжении их участия в проекте. Приходилось ли когда-то давать им советы, как лучше себя вести?

У меня есть определенный опыт, а также искреннее желание помочь девушкам. Да, не у каждой выйдет на проекте построить отношения, однако в жизни определенные знания ей точно понадобятся. Это одна из основных социальных миссий. Мы показываем настоящую романтику, а также стараемся прививать людям ценность отношений.

Девушки всегда спрашивают, вспоминал ли Холостяк о них. Просят передать посылки, бандероли, записки. Одним словом, я голубь любви (смеется. — Прим.ред.). И я помогаю, если чувствую, что это по-настоящему. А когда вижу обман, то, конечно, объясняю, что это неправильно.

Девушки привыкли не проявлять инициативу, а я заявляю, что девушки также должны делать первый шаг и говорить о своих чувствах! Поэтому посмотрим, что нас ждет в 10-м сезоне. Точно знаю, что будет, как всегда, романтично, страстно, волнующее и интересно!

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