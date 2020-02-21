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Макс класний Холостяк: Григорій Решетник про 10 сезон реаліті

21.02.2020

Незмінний ведучий романтичного реаліті «Холостяк» Григорій Решетник розповів про те, чим здивує 10 сезон. Які поради чоловік дає учасницям і головним героям упродовж багатьох років? У чому секрет успіху проєкту, а також чого очікувати від нового Холостяка? Про все це читайте в ексклюзивному інтерв’ю для редакції STB.UA.

григорий решетник

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Цей сезон — ювілейний. Чого очікуєте від роботи у 2020 році?

Кожен сезон дуже індивідуальний, адже щоразу змінюється головний герой і учасниці. Але мені радісно, що команда справжніх професіоналів — стабільна. Тому і я, і вся команда зробимо все можливе, аби 10-й сезон був наповнений коханням, романтикою і почуттями. 

Як думаєте, у чому секрет успіху проєкту «Холостяк»?

Є кілька чинників. По-перше, тема кохання дуже об’єднує і є тим, заради чого ми живемо. По-друге, ми робимо якісний продукт, тому глядачі своїми переглядами вкотре нам доводять, що ми робимо все правильно. По-третє — це справжнє реаліті. Тут немає дублів, прописаних сценаріїв, акторів. Ми чесні та об’єктивні перед глядачем, адже не додумуємо нічого. А просто ретранслюємо стосунки чоловіка і жінки. 

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Ви вже багато років ведучий реаліті. Можливо, ваша інтуїція чи досвід підказує, яка дівчина може перемогти або принаймні дійти до фіналу?

Я взагалі не дружу з інтуїцією і вважаю, що нею краще користуються жінки, як і мудрістю, філософією. Скільки я не прогнозував — завжди мимо (сміється. — Прим. ред.). Бувало, я казав: «Це фіналістка або переможниця». Але дівчина вже у першій серії залишала проєкт. Це кохання, флюїди, атмосфера. Тут немає ніякого рецепту або аксіоми, тому і прогнозувати нічого неможливо. 

Дівчата з кожним сезоном стають більш підготовленими до реаліті, адже досконало вивчають минулі сезони. Проте щойно з’являється сам Холостяк — всі плани руйнуються. Особливо, коли у них виникають почуття. 

григорий решетник

Чи познайомилися з новим холостяком? Що можете сказати про нього? Чим він сподобається дівчатам?

Познайомився. Таке враження, що знаємо один одного дуже давно. Дівчатам сподобається його відкритість і впевненість. Він світла людина. Кожна жінка мріє знайти чоловіка, який любить і цікавиться своєю професією. У Макса професія, про яку мріють всі хлопці. 

Загалом, він розумний і досвідчений. Ця людина — пілот. Така професія не передбачає імпровізації, а навпаки, вимагає повної зосередженості і знання своєї справи. Це і позначається на поведінці головного героя. Макс класний Холостяк!

Поділіться кількома порадами, які даєте Холостякам поза камерами. Можливо, радите їм щось із особистого досвіду сімейного життя?

Насамперед я раджу не нервувати. Адже це велика відповідальність. Всі кажуть, що це легко, а чоловіки взагалі мріють опинитися на місці головного героя. Проте на проєкті справжні переживання. Навіть ми, чоловіки, хвилюємося. Також раджу обирати серцем, менше заглиблюватися у конспірологічні жіночі теорії, насолоджуватися красою та оригінальністю дівчат. Я ведучий для телеглядачів і трохи психолог для Холостяка і дівчат.

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Ви — єдиний друг і порадник для дівчат упродовж їхньої участі в проєкті. Доводилося колись давати їм поради, як краще поводитися?

У мене є певний досвід, а також щире бажання допомогти дівчатам. Хай не кожній вдасться на проєкті побудувати стосунки, проте у житті певні знання їй точно знадобляться. Це одна з основних соціальних місій.  Ми показуємо справжню романтику, а також намагаємося прививати людям цінність стосунків.

Дівчата завжди питають, чи згадував Холостяк про них. Просять передати посилки, бандеролі, записки. Одним словом, я голуб кохання (сміється. — Прим. ред.). І я допомагаю, якщо відчуваю, що це по-справжньому. А коли бачу обман, то, звичайно, пояснюю, що це неправильно. 

Дівчата звикли не проявляти ініціативу, а я заявляю, що дівчата також повинні робити перший крок і говорити про свої почуття! Тож побачимо, що нас чекає у 10-му сезоні. Точно знаю, що буде, як завжди, романтично, пристрасно, хвилююче і цікаво!

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