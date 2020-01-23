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Холостяк 2020: як виглядає новий Холостяк 10 сезону?

23.01.2020

Традиційно кожну весну телеканал СТБ розпочинає з романтичного реаліті «Холостяк». 10 сезон здивує глядача своїм головним героєм, яким став професіонал своєї справи — пілот. Як виглядає «неземний Холостяк» — дивіться ексклюзивні кадри в матеріалі.

холостяк 10

6 березня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра проєкту «Холостяк». Відомо, що головного героя звуть Макс, а за професією він пілот! Хто може бути краще за чоловіка, який здатний утримати під контролем будь-яку ситуацію?

Більше на тему: Що відомо про нового Холостяка 10 сезону (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Редакція сайту STB.UA поділилася ексклюзивними кадрами, як же виглядає Холостяк 10-го сезону.

Video: Холостяк 2020: як виглядає новий Холостяк 10 сезону?

Як виглядає Холостяк 2020? Дивіться, як виглядає пілот Макс — новий герой проєкту Холостяк 10 сезон (Україна) в 2020 році

Video: Холостяк 2020: як виглядає новий Холостяк 10 сезону?

Як виглядає Холостяк 2020? Дивіться, як виглядає пілот Макс — новий герой проєкту Холостяк 10 сезон (Україна) в 2020 році

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