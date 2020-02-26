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Іраклі Макацарія звернувся до Холостяка 10 сезону — Макса Михайлюка

26.02.2020

6 березня на СТБ стартує 10 сезон романтичного реаліті «Холостяк», головним героєм якого став 34-річний пілот і власник льотної школи в США — Макс Михайлюк. Ексхолостяк, улюбленець телеглядачок, а також тренер проєкту «Зважені та щасливі» Іраклі Макацарія поділився з ним кількома порадами.

иракли макацария

«По-перше, вітаю Макса з тим, що він став 10 Холостяком. Хочу побажати йому приймати раціональні рішення без зайвих емоційних сплесків. Це дуже складно робити на проєкті — тебе захоплює буря емоцій і пристрастей. Моя порада: глибоко вдихнути, добре все обміркувати і зробити свій вибір, — каже Іраклі. — Бажаю Максу завжди залишатися собою, не дозволяючи регаліям «неземного Холостяка» закрутити собі голову. Головне — залишатися тим хлопцем, яким він є насправді. Цього буде абсолютно достатньо. Ніяких інших порад давати не буду. Я вважаю, що всі повинні вчиняти так, як вони відчувають».

Більше на тему: Макс класний Холостяк: Григорій Решетник про 10 сезон реаліті

Нагадаємо, нещодавно телеканал СТБ представив промо-ролик 10 сезону «Холостяка». Саундтрек до нього — пісню Ріанни Diamonds — виконали подружжя Віра Кекелія і Роман Дуда.

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