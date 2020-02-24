Грядет самая романтическая премьера весны — «Холостяк»-10. Уже 6 марта зритель будет наблюдать, как главный герой Макс выстраивает взаимоотношения с девушками. Однако позади большая история всего проекта: 9 красивых финалов, столько же романтических историй и шикарные образы избранниц главных героев. Предлагаем вспомнить, какими были наряды победительниц всех сезонов проекта «Холостяк».

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Участницы проекта «Холостяк» удивляют главного героя не только во время первой вечеринки. Еще одним знаковым событием становится финальный выпуск, когда Холостяк делает свой выбор. Происходит это в то время, как перед ним стоит девушка в роскошном наряде. Редакция STB.UA вспомнила все самые красивые наряды с финалов.

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В первом сезоне проекта «Холостяк» главный герой Максим Чмерковский выбрал Александру Шульгину. Красивая церемония состоялась на территории усадьбы-дворца Во-Ле-Виконт XVII века. Сооружение находится в 55 километрах от столицы Франции.

Второй сезон запомнился Холостяком Фрэнсисом Мэтью, а также финальным выпуском. Напомним, что главный герой выбрал Елену Ряснову в Бельвуарской долине, где расположен дворец Бельвуар-Карс. Платье у девушки было идеальным для того, чтобы получить кольцо от принца.

Выбор Холостяка Андрея Искорнева проходил на острове Маврикий. Его избранница Анюта была в нежно-голубом платье с небрежно собранными волосами.

Главный герой вскоре осознал, что испытывает чувства и ко второй финалистке реалити — Яне Станишевской. В финальном выпуске отказ девушка услышала в летнем белом платье с оголенной спиной.

В 4-м сезоне избранницей Константина Евтушенко стала Анна Селюкова. Девушка принимала кольцо в белом платье, а в качестве аксессуаров подобрала массивные бусы.

Сергей Мельник в финале выбрал Марину, которая предпочла нежно-розовое кукольное платье. Напомним, что пара была вместе около года.



Красивый финал и романтическую историю зрители наблюдали в 6-м сезоне реалити. Главный герой Иракли Макацария выбрал Алену Лесык. Девушка также выбрала розовое платье в пол с отделкой на груди.

Избранница Холостяка 7-го сезона Дмитрия Черкасова — Лида — решила отойти от стандартов свадебных платьев и выбрала строгое красное платье в пол.

Рожден Ануси выбрал Иванку. Финал 8-го сезона проекта «Холостяк» показал избранницу главного героя в перламутровом платье, облегающем фигуру девушки.

Никита Добрынин и Даша Квиткова признались в чувствах друг к другу в итальянском Неаполе. Девушка выбрала золотистое платье с глубоким вырезом и открытой спиной.



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