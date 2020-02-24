Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Наряды победительниц всех сезонов проекта «Холостяк»

24.02.2020

Грядет самая романтическая премьера весны — «Холостяк»-10. Уже 6 марта зритель будет наблюдать, как главный герой Макс выстраивает взаимоотношения с девушками. Однако позади большая история всего проекта: 9 красивых финалов, столько же романтических историй и шикарные образы избранниц главных героев. Предлагаем вспомнить, какими были наряды победительниц всех сезонов проекта «Холостяк». 

Больше по теме: Холостяк 10 – кто такой Максим Михайлюк и почему он пришел на проект Холостяк в 2020 году

Участницы проекта «Холостяк» удивляют главного героя не только во время первой вечеринки. Еще одним знаковым событием становится финальный выпуск, когда Холостяк делает свой выбор. Происходит это в то время, как перед ним стоит девушка в роскошном наряде. Редакция STB.UA вспомнила все самые красивые наряды с финалов. 

Больше по теме: Личная жизнь главных героев проекта «Холостяк»

В первом сезоне проекта «Холостяк» главный герой Максим Чмерковский выбрал Александру Шульгину. Красивая церемония состоялась на территории усадьбы-дворца Во-Ле-Виконт XVII века. Сооружение находится в 55 километрах от столицы Франции. 

Второй сезон запомнился Холостяком Фрэнсисом Мэтью, а также финальным выпуском. Напомним, что главный герой выбрал Елену Ряснову в Бельвуарской долине, где расположен дворец Бельвуар-Карс. Платье у девушки было идеальным для того, чтобы получить кольцо от принца. 

 

Выбор Холостяка Андрея Искорнева проходил на острове Маврикий. Его избранница Анюта была в нежно-голубом платье с небрежно собранными волосами.

Главный герой вскоре осознал, что испытывает чувства и ко второй финалистке реалити — Яне Станишевской. В финальном выпуске отказ девушка услышала в летнем белом платье с оголенной спиной.

В 4-м сезоне избранницей Константина Евтушенко стала Анна Селюкова. Девушка принимала кольцо в белом платье, а в качестве аксессуаров подобрала массивные бусы. 

Сергей Мельник в финале выбрал Марину, которая предпочла нежно-розовое кукольное платье. Напомним, что пара была вместе около года. 

Красивый финал и романтическую историю зрители наблюдали в 6-м сезоне реалити. Главный герой Иракли Макацария выбрал Алену Лесык. Девушка также выбрала розовое платье в пол с отделкой на груди.

Избранница Холостяка 7-го сезона Дмитрия Черкасова — Лида — решила отойти от стандартов свадебных платьев и выбрала строгое красное платье в пол.

Рожден Ануси выбрал Иванку. Финал 8-го сезона проекта «Холостяк» показал избранницу главного героя в перламутровом платье, облегающем фигуру девушки. 

Никита Добрынин и Даша Квиткова признались в чувствах друг к другу в итальянском Неаполе. Девушка выбрала золотистое платье с глубоким вырезом и открытой спиной. 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
Александр Порядинский — «Savior»: певец представил песню на Евровидение 2020
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни
JERRY HEIL — «#НЕБЕЙБI»: премьера песни

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить