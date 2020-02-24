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Вбрання переможниць усіх сезонів проєкту «Холостяк»

24.02.2020

Гряде найромантичніша прем’єра весни — «Холостяк»-10. Уже 6 березня глядач буде спостерігати, як головний герой Макс будуватиме стосунки з дівчатами. Однак позаду велика історія всього проєкту: 9 красивих фіналів, стільки ж романтичних історій і розкішні образи обраниць головних героїв. Пропонуємо згадати, якими були вбрання переможниць всіх сезонів проєкту «Холостяк».

Більше на тему: Холостяк 10 – хто такий Максим Михайлюк і чому він прийшов на проєкт Хоостяк в 2020 році

Учасниці проєкту «Холостяк» дивують головного героя не тільки під час першої вечірки. Ще однією знаковою подією стає фінальний випуск, коли Холостяк робить свій вибір. Відбувається це в той час, як перед ним стоїть дівчина в розкішному вбранні. Редакція STB.UA згадала всі найкрасивіші вбрання з фіналів.

Більше на тему: Особисте життя головних героїв проєкту «Холостяк»

У першому сезоні проєкту «Холостяк» головний герой Максим Чмерковський вибрав Олександру Шульгіну. Красива церемонія відбулася на території садиби-палацу Во-ле-Віконт XVII ст. Споруда розташована в 55 кілометрах від столиці Франції.

Другий сезон запам’ятався Холостяком Френсісом Метью, а також фінальним випуском. Нагадаємо, що головний герой вибрав Олену Ряснову в Бельвуарскій долині, де розташований палац Бельвуар-Карс. Сукня у дівчини була ідеальною для того, щоб отримати каблучку від принца.

Вибір Холостяка Андрія Іскорнєва відбувся на острові Маврикій. Його обраниця Анюта була в ніжно-блакитній сукні з недбало зібраним волоссям.

Головний герой незабаром усвідомив, що має почуття і до другої фіналістки реаліті —  Яни Станішевської. У фінальному випуску відмову дівчина почула в літній білій сукні з оголеною спиною.

В 4-му сезоні обраницею Костянтина Євтушенка стала Анна Селюкова. Дівчина отримувала каблучку в білій сукні, а як аксесуар підібрала масивне намисто.

Сергій Мельник у фіналі вибрав Марину, яка надала перевагу ніжно-рожевій ляльковій сукні. Нагадаємо, що пара була разом близько року.

Гарний фінал і романтичну історію глядачі спостерігали в 6-му сезоні реаліті. Головний герой Іраклі Макацарія вибрав Альону Лесик. Дівчина також вибрала рожеву сукню до підлоги з оздобленням на грудях.

Обраниця ексхолостяка 7-го сезону Дмитра Черкасова — Ліда — вирішила відійти від стандартів весільних суконь і вибрала строгу червону сукню до підлоги.

Рожден Анусі вибрав Іванку. Фінал 8-го сезону проєкту «Холостяк» показав обраницю головного героя у перламутровій сукні, що облягає фігуру дівчини.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова освідчилися в почуттях одне до одного в італійському Неаполі. Дівчина вибрала золотисту сукню з глибоким вирізом і відкритою спиною.

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