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Слишком круто: звезда «Крепостной» вышла на подиум

03.02.2020

Актриса легендарной драмы «Крепостная» Алина Коваленко вышла на подиум. Образ уверенной, самодостаточной Ольги Родзевич к лицу артистке, ведь даже в сфере модной индустрии девушка покорила зрителей своим безупречным дефиле. Фото Алины Коваленко с модного показа смотрите в материале.

Рыжая бестия, или независимая и уверенная в себе Ольга Родзевич взяла тайм-аут. Актриса Алина Коваленко вышла на подиум Ukrainian Fashion Week и представила украинскую дизайнерскую линейку одежды в ярких и смелых тонах.

Не секрет, что Алина увлекается моделингом и часто выступает в роли амбассадора или модели для рекламы самых разных продуктов. Поклонники давно отметили красивую и необычную внешность девушки. А после публикации снимков с подиума добавили, что это «слишком круто». 

Больше по теме: Когда премьера 3 сезона легендарной драмы «Крепостная»

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