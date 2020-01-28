Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Когда премьера 3 сезона легендарной драмы «Крепостная»

28.01.2020

Легендарная костюмированная драма «Крепостная» побила все рекорды слота. Финальные серии 2 сезона заставили зрителей присоединиться ко флешмобу #жаданживи. Главный вопрос о третьем сезоне и старте его съемок актуален по сей день. Телеканал СТБ анонсировал премьеру 3 сезона сериала «Крепостная». Подробнее узнайте в материале.

катя вербицкая

Сериал «Крепостная» стал лучшим продуктом телесезона среди всех телеканалов. 13 месяцев съемок, 400 локаций по всей Украине, больше 200 отшитых костюмов и лучшие актеры современности, масштабная промо-кампания СТБ, качественный продукт, созданный с любовью украинскими компаниями StarLight Films и FILM.UA, — все это привело к телетриумфу.

«Очень скоро мы начинаем снимать 3-й сезон сериала «Крепостная», в котором мы узнаем, жив ли Жадан. Как сложились отношения Ларисы Яхонтовой и Петра Червинского? Кто родится у этой пары: мальчик, девочка? И родится ли вообще? С кем останется Катя? Более того, это будет история, которая очень современная. В ней мы будем говорить о том, что нет никакой тайны, которую можно долго скрывать», — говорит Тала Пристаецкая. 

Также шоураннер сериала приоткрыла занавес и рассказала о том, что в 3-м сезоне «Крепостной» зритель наконец-таки узнает, как Андрею Жадану удалось так быстро войти в общество многоуважаемых панов и заслужить среди них уважение. Ведь не секрет, что герой когда-то был крепостным.

«Все то, что буквально через несколько недель начнет готовиться, в 2021 году прикует ваше внимание к экранам. Также надеюсь, что 3-й сезон закончится так, что вы с нетерпением будете ждать 4-й», — заключила Тала.    

катя крепостная

3-й сезон легендарной костюмированной драмы «Крепостная» выйдет в 2021 году на телеканале СТБ! Зрителю стоит ожидать множество новых сюжетных линий, талантливых актеров и новую антагонистку! Кто она — пока остается в тайне! 

Больше по теме: «Крепостная»: сюжет и описание серий

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
NK вместе со всемирно известными исполнителями выпустила песню «MIAMI»
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Александр Порядинский — «Savior»: премьера клипа
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Гороскоп на неделю с 20 по 26 января
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Победительница «Х-фактор»-10 Элина Иващенко на обложке «Отдохни»
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Королева ночи Оля Полякова отмечает день рождения
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Алина Паш выступит на фестивале «Сонар» в Барселоне
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине
Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить