Занадто круто: зірка «Кріпосної» вийшла на подіум

Актриса легендарної драми «Кріпосна» Аліна Коваленко вийшла на подіум. Образ впевненої, самодостатньої Ольги Родзевич личить артистці, адже навіть у сфері модної індустрії дівчина підкорила глядачів своїм бездоганним дефіле. Фото Аліни Коваленко з модного показу дивіться в матеріалі.

Руда бестія, або незалежна і впевнена в собі Ольга Родзевич взяла тайм-аут. Актриса Аліна Коваленко вийшла на подіум Ukrainian Fashion Week та представила українську дизайнерську лінійку одягу в яскравих і сміливих тонах.

Не секрет, що Аліна захоплюється моделінгом і часто виступає в ролі амбасадора або моделі для реклами різних продуктів. Прихильники давно відзначили красиву і незвичайну зовнішність дівчини. А після публікації знімків з подіуму додали, що це «занадто круто».

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