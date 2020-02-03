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Занадто круто: зірка «Кріпосної» вийшла на подіум

03.02.2020

Актриса легендарної драми «Кріпосна» Аліна Коваленко вийшла на подіум. Образ впевненої, самодостатньої Ольги Родзевич личить артистці, адже навіть у сфері модної індустрії дівчина підкорила глядачів своїм бездоганним дефіле. Фото Аліни Коваленко з модного показу дивіться в матеріалі.

Руда бестія, або незалежна і впевнена в собі Ольга Родзевич взяла тайм-аут. Актриса Аліна Коваленко вийшла на подіум Ukrainian Fashion Week та представила українську дизайнерську лінійку одягу в яскравих і сміливих тонах.

Не секрет, що Аліна захоплюється моделінгом і часто виступає в ролі амбасадора або моделі для реклами різних продуктів. Прихильники давно відзначили красиву і незвичайну зовнішність дівчини. А після публікації знімків з подіуму додали, що це «занадто круто».

Більше на тему: Коли прем’єра 3 сезону легендарної драми «Кріпосна»

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