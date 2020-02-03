Шановні глядачі, якщо у вас виникли проблеми з мовленням телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Занадто круто: зірка «Кріпосної» вийшла на подіум
Актриса легендарної драми «Кріпосна» Аліна Коваленко вийшла на подіум. Образ впевненої, самодостатньої Ольги Родзевич личить артистці, адже навіть у сфері модної індустрії дівчина підкорила глядачів своїм бездоганним дефіле. Фото Аліни Коваленко з модного показу дивіться в матеріалі.
Руда бестія, або незалежна і впевнена в собі Ольга Родзевич взяла тайм-аут. Актриса Аліна Коваленко вийшла на подіум Ukrainian Fashion Week та представила українську дизайнерську лінійку одягу в яскравих і сміливих тонах.
Не секрет, що Аліна захоплюється моделінгом і часто виступає в ролі амбасадора або моделі для реклами різних продуктів. Прихильники давно відзначили красиву і незвичайну зовнішність дівчини. А після публікації знімків з подіуму додали, що це «занадто круто».
Більше на тему: Коли прем’єра 3 сезону легендарної драми «Кріпосна»