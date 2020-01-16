Северная Македония назвала представителя на Евровидении-2020

Общественное вещание Северной Македонии уже определилось со своим представителем на масштабном музыкальном конкурсе. Так, Северную Македонию на Евровидении-2020 в Роттердаме будет представлять Васил Гарванлиев.

Известно, что Васил как вокалист был частью команды Тамары Тодевской на прошлогоднем Евровидении в Тель-Авиве.

О выступлении на Евровидении в 2020 году Васил говорит, что это – давняя мечта:

«Для меня большая честь представить свою страну на конкурсе песни в Роттердаме, и я с нетерпением жду возможности применить весь свой опыт и знания в создании волшебного путешествия, которое затронет сердце людей по всей Европе».

Васил Гарванлиев начал свой музыкальный путь в 7 лет, выступая на популярных детских фестивалях в Северной Македонии. Вскоре после этого он со своей семьей переехал в Соединенные Штаты, где продолжил карьеру в качестве солиста в детском хоре Чикаго.

С момента своего возвращения в Северную Македонию в 2018 году Васил выпустил 3 очень успешных сингла: «Gjerdan», «Patuvam» и «Mojata Ulica». Билеты на его первый сольный концерт в родной Струмице в ноябре 2019 года были полностью распроданы. Артист продемонстрировал огромный музыкальный опыт.

Известно, что конкурсная песня Васила будет представлена позже.

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

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