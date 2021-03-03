Евровидение-2021: утвержден формат конкурса

Организаторы Евровидения утвердили формат проведения конкурса в мае 2021 года – он пройдет по так называемому сценарию «B». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия. Участники конкурса прибудут в Нидерланды с ограниченным составом делегаций и будут придерживаться строгих правил.

Новый сценарий предусматривает приезд артистов в Роттердам, но с меньшим составом делегаций. Также до 500 человек ограничено число журналистов, которые смогут посетить конкурс. Еще тысяча представителей СМИ будет освещать шоу в новом интернет-пресс-центре.

Что касается зрителей, то решение об их присутствии на концертах будет принято позже. Все участники Евровидения-2021 перед вылетом в Нидерланды должны будут пять дней провести на карантине и предоставить тест на COVID-19 за 72 часа до отъезда.

По прибытии в Роттердам артисты со своими командами должны оставаться в отелях, за исключением случаев, когда они едут на Ahoy Arena для репетиций, живых выступлений и других мероприятий, связанных с программой. Каждый, кто работает на Ahoy Arena, включая команду, участников и прессу, будет регулярно проходить тестирование на коронавирус.

Отмечается, что два полуфинала конкурса пройдут во вторник 18 мая и в четверг 20 мая на Rotterdam Ahoy Arena. Гранд-финал, в который войдут 26 песен, состоится в субботу, 22 мая.

Напомним, Украину на Евровидении-2021 представит группа Go_A с песней «ШУМ».

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