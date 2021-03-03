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Євробачення-2021: затверджено формат конкурсу

03.03.2021

Організатори Євробачення затвердили формат проведення конкурсу в травні 2021 року ― він пройде за так званим сценарієм «B». Про це повідомляється на офіційному сайті заходу. Учасники конкурсу прибудуть до Нідерландів з обмеженим складом делегацій і будуть дотримуватися строгих правил.

Новий сценарій передбачає приїзд артистів у Роттердам, але з меншим складом делегацій. Також до 500 осіб обмежена кількість журналістів, які зможуть відвідати конкурс. Ще тисяча представників ЗМІ буде висвітлювати шоу в новому інтернет-пресцентрі.

Що стосується глядачів, то рішення про їх присутність на концертах буде ухвалено пізніше. Усі учасники Євробачення-2021 перед вильотом до Нідерландів повинні будуть п’ять днів провести на карантині і надати тест на COVID-19 за 72 години до від’їзду.

Після прибуття в Роттердам артисти зі своїми командами повинні залишатися в готелях, за винятком випадків, коли вони їдуть на Ahoy Arena для репетицій, живих виступів та інших заходів, пов’язаних з програмою. Кожен, хто працює на Ahoy Arena, включаючи команду, учасників і пресу, буде регулярно проходити тестування на коронавірус.

Відзначається, що два півфінали конкурсу пройдуть у вівторок 18 травня і в четвер 20 травня на Rotterdam Ahoy Arena. Гранд-фінал, до якого увійдуть 26 пісень, відбудеться в суботу, 22 травня.

Нагадаємо, Україну на Євробаченні-2021 представить гурт Go_A з піснею «ШУМ».

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