На целых 6 дней Киев превратился в музыкальную столицу. С 9 по 14 июля тут проходил самый большой фестиваль в Восточной Европе – Atlas Weekend. За это время на 11 сценах выступило более 250 исполнителей, и каждый нашел своего зрителя. Какие еще рекорды поставил Atlas Weekend в 2019 году – узнайте в материале.

Фестиваль, который начинался в 2015 году как небольшое событие, с каждым годом набирал такие обороты, что к 2018 году вошел в мировой топ фестивалей по посещаемости.

В 2019 году Atlas Weekend даже превзошел самого себя в остальные годы. С 10 по 14 июля мероприятие посетили более 538 тысяч человек! И это не считая первого дня фестиваля, когда вход для всех желающих был бесплатным и подсчитать точное количество гостей оказалось сложно. Приблизительно 9 июля мероприятие посетило около 160 тысяч людей.

Больше по теме: Atlas Weekend — 2019: как прошел первый день фестиваля

Приятным для многих открытием стало то, что организаторы Atlas Weekend позаботились о людях с особенностями. Учитывая, что Киев является не лучшим примером в плане мобильности людям на колясках, на самом фестивале для них было оборудовано все необходимое: бесплатный вход, специальная зона для удобного просмотра концертов в первых рядах и удобные туалеты, в которых никогда нет очереди.

Больше по теме: Atlas Weekend — 2019: как прошел второй день фестиваля

Также в этом году организаторы Atlas Weekend впервые сделали комфортным посещение мероприятия людям с проблемами слуха. Когда на главной сцене выступали хедлайнеры фестиваля, на экранах транслировали сурдоперевод их песен. А в специально оборудованной зоне на уникальном устройстве можно было ощутить вибрации звука от сетов с главной сцены, а также с помощью особого жилета почувствовать их всем телом.

В честь такого события была даже приглашена Эмбер Голоуэй из Америки, у которой есть проблемы со слухом и которая придумала саму технологию перевода музыкальных произведений, в том числе сугубо инструментальных, на язык жестов. Крупные мировые фестивали уже внедрили такую систему себе, а Atlas Weekend стал в первым в Украине, кто сделал этот огромный шаг.

Хедлайнерами в 2019 году стали София Ротару, Black Eyed Pease, The Chainsmockers, Сплин, A$AP Ferg и Liam Gallagher. С ними не обошлось без интересных событий. София Ротару, например, вернулась на сцену после 10-летнего перерыва в творчестве, а изначально заявленному рэперу A$AP Rocky пришлось в срочном порядке искать замену, так как его арестовала полиция Швеции за драку. На помощь пришел A$AP Ferg, который из-за спешки опоздал на самолет и летел чартером на свое выступление. Задержка выступления была на целый час от заявленного времени, но после первой песни все зрители об этом забыли и качали в такт Fergie.

Больше по теме: Atlas Weekend — 2019: как прошел третий день фестиваля

Кроме них большие стадионы зрителей собрали Netta, Little Big, «Пошлая Молли», ЛСП, Монеточка, Tom Odell, Jamala, Сергей Бабкин, Друга ріка, The HARDKISS, Kyivstoner и Альона Альона. Всего на Atlas Weekend в этом году выступило порядка 250 артистов и доля иностранных исполнителей при этом сильно возросла, по сравнению с предыдущими годами. А более 30 зарубежных музыкантов и коллективов вообще сыграли в Украине впервые.

Больше по теме: Atlas Weekend — 2019: как прошел четвертый день фестиваля

Больше по теме: Atlas Weekend — 2019: как прошел пятый день фестиваля

Но все хорошее имеет свойство заканчиваться и Atlas Weekend не исключение. Организаоры пока не деляться планами на следующий год, но известны точные даты. Atlas Weekend – 2020 будет проходить с 7 по 12 июля на том же ВДНХ, а стоимость абонементов на данный момент составляет 1800 грн в кассах и 1900 грн онлайн. Имейте ввиду, что цена по мере оглашения участников будет повышаться.

Больше по теме: Atlas Weekend — 2019: как прошел последний день фестиваля

Фото: Анна Баланюк, 112.ua

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ