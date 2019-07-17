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Atlas Weekend – 2019: как прошел фестиваль. Обзор от редакции СТБ

17.07.2019

На целых 6 дней Киев превратился в музыкальную столицу. С 9 по 14 июля тут проходил самый большой фестиваль в Восточной Европе – Atlas Weekend. За это время на 11 сценах выступило более 250 исполнителей, и каждый нашел своего зрителя. Какие еще рекорды поставил Atlas Weekend в 2019 году – узнайте в материале.

atlas weekend

Фестиваль, который начинался в 2015 году как небольшое событие, с каждым годом набирал такие обороты, что к 2018 году вошел в мировой топ фестивалей по посещаемости. 

В 2019 году Atlas Weekend даже превзошел самого себя в остальные годы. С 10 по 14 июля мероприятие посетили более 538 тысяч человек! И это не считая первого дня фестиваля, когда вход для всех желающих был бесплатным и подсчитать точное количество гостей оказалось сложно. Приблизительно 9 июля мероприятие посетило около 160 тысяч людей.

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atlas weekend 2019

атлас викенд 2019

atlas weekend софия ротару

Приятным для многих открытием стало то, что организаторы Atlas Weekend позаботились о людях с особенностями. Учитывая, что Киев является не лучшим примером в плане мобильности людям на колясках, на самом фестивале для них было оборудовано все необходимое: бесплатный вход, специальная зона для удобного просмотра концертов в первых рядах и удобные туалеты, в которых никогда нет очереди.

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Также в этом году организаторы Atlas Weekend впервые сделали комфортным посещение мероприятия людям с проблемами слуха. Когда на главной сцене выступали хедлайнеры фестиваля, на экранах транслировали сурдоперевод их песен. А в специально оборудованной зоне на уникальном устройстве можно было ощутить вибрации звука от сетов с главной сцены, а также с помощью особого жилета почувствовать их всем телом. 

В честь такого события была даже приглашена Эмбер Голоуэй из Америки, у которой есть проблемы со слухом и которая придумала саму технологию перевода музыкальных произведений, в том числе сугубо инструментальных, на язык жестов. Крупные мировые фестивали уже внедрили такую систему себе, а Atlas Weekend стал в первым в Украине, кто сделал этот огромный шаг.

атлас викенд 2019

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атлас викенд 2019 блек ен пис

Хедлайнерами в 2019 году стали София Ротару, Black Eyed Pease, The Chainsmockers, Сплин, A$AP Ferg и Liam Gallagher. С ними не обошлось без интересных событий. София Ротару, например, вернулась на сцену после 10-летнего перерыва в творчестве, а изначально заявленному рэперу A$AP Rocky пришлось в срочном порядке искать замену, так как его арестовала полиция Швеции за драку. На помощь пришел A$AP Ferg, который из-за спешки опоздал на самолет и летел чартером на свое выступление. Задержка выступления была на целый час от заявленного времени, но после первой песни все зрители об этом забыли и качали в такт Fergie.

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атлас викенд 2019

атлас викенд 2019 asap ferg

атлас викенд 2019

Кроме них большие стадионы зрителей собрали Netta, Little Big, «Пошлая Молли», ЛСП, Монеточка, Tom Odell, Jamala, Сергей Бабкин, Друга ріка, The HARDKISS, Kyivstoner и Альона Альона. Всего на Atlas Weekend в этом году выступило порядка 250 артистов и доля иностранных исполнителей при этом сильно возросла, по сравнению с предыдущими годами. А более 30 зарубежных музыкантов и коллективов вообще сыграли в Украине впервые. 

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atlas weekend 2019 lsp

atlas weekend 2019 сплин

atlas weekend 2019 the hardkiss

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Но все хорошее имеет свойство заканчиваться и Atlas Weekend не исключение. Организаоры пока не деляться планами на следующий год, но известны точные даты. Atlas Weekend – 2020 будет проходить с 7 по 12 июля на том же ВДНХ, а стоимость абонементов на данный момент составляет 1800 грн в кассах и 1900 грн онлайн. Имейте ввиду, что цена по мере оглашения участников будет повышаться.

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Фото: Анна Баланюк, 112.ua

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