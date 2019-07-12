Одним из хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend – 2019 должен был стать исполнитель A$AP Rocky. Но недавно рэпера задержала полиция Швеции за нападение на человека. Кто заменит музыканта, читайте в материале.

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Пресс-служба фестиваля Atlas Weekend – 2019 сообщила имя исполнителя, который заменит арестованного хедлайнера. Им станет рэпер A$AP Ferg. Многие пользователи положительно отнеслись к такой замене. Некоторые даже поделились мнением, что у нового хедлайнера выступление будет более ярким и драйвовым, чем у задержанного артиста.

Напомним, хедлайнер A$AP Rocky должен был выступить 13 июля в 22:45 на главной сцене Atlas Weekend. Причиной ареста известного исполнителя стала уличная драка. В сети поклонники подписывают петицию об освобождении рэпера, адресованную шведским властям. Люди считают, что исполнитель действовал только в целях самообороны и не совершал преступления. В течение одного дня ее подписали более 330 тысяч человек.

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