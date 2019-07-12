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Atlas Weekend – 2019: хто замінить A$AP Rocky на фестивалі

12.07.2019

Одним із хедлайнерів фестивалю Atlas Weekend – 2019 мав стати виконавець A$AP Rocky. Але днями репера затримала поліція Швеції за напад на людину. Хто замінить музиканта, читайте в матеріалі.

асап роки

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Прес-служба фестивалю Atlas Weekend – 2019 повідомила ім’я виконавця, який замінить арештованого хедлайнера. Ним стане репер A$AP Ferg. Більшість користувачів позитивно поставилися до такої заміни. Деякі навіть поділилися думкою, що у нового хедлайнера виступ буде яскравішим і драйвовішим, ніж у затриманого артиста.

Нагадаємо, хедлайнер A$AP Rocky мав виступити 13 липня в 22:45 на головній сцені Atlas Weekend. Причиною арешту відомого виконавця стала вулична бійка. У мережі шанувальники підписують петицію про звільнення репера, адресовану шведській владі. Люди вважають, що виконавець діяв лише в цілях самооборони та не скоював злочину. Протягом одного дня її підписало понад 330 тисяч осіб.

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