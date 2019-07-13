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Atlas Weekend — 2019: как прошел четвертый день фестиваля

13.07.2019

Вчера, 12 июля, прошел четвертый день музыкального фестиваля Atlas Weekend. Главным хедлайнером дня стала группа «Сплин». Какими были выступления артистов — читайте в материале.

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На сцене музыкального фестиваля выступили неповторимые Télépopmusik, «Ляпис-98», UNCLE, PAN FEOFAN, «Скрябін» & Юркеш, LAUD, Сергей Бабкин  и другие.

Не обошлось и без участников проекта «Х-фактор», которые зажгли публику — группы «Фіолет» и DETACH. А также участник Нацотбора на Евровидение LAUD.

Atlas Weekend 2019 как прошел четвертый день фестиваля

Atlas Weekend 2019 как прошел четвертый день фестиваля

Atlas Weekend 2019 как прошел четвертый день фестиваля

Atlas Weekend 2019 как прошел четвертый день фестиваля

Atlas Weekend 2019 как прошел четвертый день фестиваля

 

Выступление «Сплин» стало завершающим на главной сцене в четвертый день Atlas Weekend. «Сплин» — группа с многолетней историей. Коллектив стал культовыми после выпуска «Гранатового альбома», а песни «Орбит без сахара», «Выхода нет» моментально получили статус хитов и попали в ротацию всех радиостанций. Фронтменом группы был и остается Александр Васильев. Зрители очень тепло встретили коллектив и подпевали любимым песням.

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атлас сплин

Также 12 июля стартовал Music Conference Ukraine. В рамках мероприятия желающие смогли узнать полезную информацию о современной музыкальной индустрии из первых уст.

Всего в четвертый день Atlas Weekend — 2019 работало 11 сцен.

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