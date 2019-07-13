Atlas Weekend — 2019: как прошел четвертый день фестиваля

Вчера, 12 июля, прошел четвертый день музыкального фестиваля Atlas Weekend. Главным хедлайнером дня стала группа «Сплин». Какими были выступления артистов — читайте в материале.

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На сцене музыкального фестиваля выступили неповторимые Télépopmusik, «Ляпис-98», UNCLE, PAN FEOFAN, «Скрябін» & Юркеш, LAUD, Сергей Бабкин и другие.

Не обошлось и без участников проекта «Х-фактор», которые зажгли публику — группы «Фіолет» и DETACH. А также участник Нацотбора на Евровидение LAUD.

Выступление «Сплин» стало завершающим на главной сцене в четвертый день Atlas Weekend. «Сплин» — группа с многолетней историей. Коллектив стал культовыми после выпуска «Гранатового альбома», а песни «Орбит без сахара», «Выхода нет» моментально получили статус хитов и попали в ротацию всех радиостанций. Фронтменом группы был и остается Александр Васильев. Зрители очень тепло встретили коллектив и подпевали любимым песням.

Также 12 июля стартовал Music Conference Ukraine. В рамках мероприятия желающие смогли узнать полезную информацию о современной музыкальной индустрии из первых уст.

Всего в четвертый день Atlas Weekend — 2019 работало 11 сцен.

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