Atlas Weekend — 2019: как прошел второй день фестиваля

Вчера, 10 июля, прошел второй день музыкального фестиваля Atlas Weekend. Главными хедлайнерами дня были Black Eyed Peas. Какими были выступления артистов и что интересного рассказали организаторы — читайте в материале.

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Первым на главной сцене 10 июля выступал MELOVIN. Более того, артист объявил, что 11 октября состоится презентация его нового альбома и в конце выступления представил одну из новых песен. Также певец отметил, что в этом году на его выступление на Atlas Weekend пришло вдвое больше людей, чем два года назад.

После него на главную сцену фестиваля вышла победительница Евровидения-2018 NETTA. Девушка исполнила свои главные хиты, такие как «Toy» и «Nana Banana».

Одним из самых ожидаемых исполнителей второго дня также были Little Big, которые смогли заставить всю публику танцевать в ритм.

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И последним на главной сцене выступил хедлайнер фестиваля — легендарная американская хип-хоп-группа Black Eyed Peas. Она смогла собрать самый масштабный стадион на Atlas Weekend 10 июля. Вокалист группы не раз отметил, что ему очень нравится в Украине и что у нас красивые девушки.

Также на других сценах посетители могли насладиться музыкой таких исполнителей, как Tom Odell, Jamala, 5’nizza, Alex M.O.R.P.H., ATB и Нейромонах Феофан.

Всего во второй день Atlas Weekend — 2019 работало 9 сцен.

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