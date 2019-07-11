Atlas Weekend — 2019: як пройшов другий день фестивалю
Вчора, 10 липня, минув другий день музичного фестивалю Atlas Weekend. Головними хедлайнерами дня були Black Eyed Peas. Якими були виступи артистів і що цікавого розповіли організатори — читайте в матеріалі.
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Першим на головній сцені 10 липня виступав MELOVIN. Ба більше, артист оголосив, що 11 жовтня відбудеться презентація його нового альбому і в кінці виступу представив одну з нових пісень. Також співак зазначив, що цьогоріч на його виступ на Atlas Weekend прийшло вдвічі більше людей, ніж два роки тому.
Після нього на головну сцену фестивалю вийшла переможниця Євробачення-2018 NETTA. Дівчина виконала свої головні хіти, такі як «Toy» і «Nana Banana».
Одним із найбільш очікуваних виконавців другого дня також були Little Big, які змогли змусити всю публіку танцювати в ритм.
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І останнім на головній сцені виступив хедлайнер фестивалю — легендарний американський хіп-хоп-гурт Black Eyed Peas. Він зміг зібрати наймасштабніший стадіон на Atlas Weekend 10 липня. Вокаліст гурту не раз зазначив, що йому дуже подобається в Україні і що у нас гарні дівчата.
Також на інших сценах відвідувачі могли насолодитися музикою таких виконавців, як Tom Odell, Jamala, 5’nizza, Alex M.O.R.P.H., ATB і Нейромонах Феофан.
Всього другого дня Atlas Weekend — 2019 працювало 9 сцен.