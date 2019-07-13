Atlas Weekend — 2019: як пройшов четвертий день фестивалю

Вчора, 12 липня, відбувся четвертий день музичного фестивалю Atlas Weekend. Головним хедлайнером дня став гурт «Сплин». Якими були виступи артистів — читайте в матеріалі.

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На сцені музичного фестивалю виступили неповторні Télépopmusik, «Ляпис-98», UNCLE, PAN FEOFAN, «Скрябін» & Юркеш, LAUD, Сергій Бабкін та інші.

Не обійшлося і без учасників проєкту «Х-фактор», які запалили публіку — гуртів «Фіолет» та DETACH. А також учасник Нацвідбору на Євробачення LAUD.

Виступ «Сплин» став завершальним на головній сцені в четвертий день Atlas Weekend. «Сплин» — гурт із багаторічною історією. Колектив став культовими після випуску «Гранатового альбому», а пісні «Орбит без сахара», «Выхода нет» моментально отримали статус хітів та потрапили в ротацію всіх радіостанцій. Фронтменом гурту був і залишається Олександр Васильєв. Глядачі дуже тепло зустріли колектив і підспівували улюбленим пісням.

Також 12 липня стартував Music Conference Ukraine. У рамках заходу охочі змогли дізнатися корисну інформацію про сучасну музичну індустрію з перших вуст.

Всього четвертого дня Atlas Weekend — 2019 працювало 11 сцен.

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