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Atlas Weekend — 2019: як пройшов четвертий день фестивалю

13.07.2019

Вчора, 12 липня, відбувся четвертий день музичного фестивалю Atlas Weekend. Головним хедлайнером дня став гурт «Сплин». Якими були виступи артистів — читайте в матеріалі.

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На сцені музичного фестивалю виступили неповторні Télépopmusik, «Ляпис-98», UNCLE, PAN FEOFAN, «Скрябін» & Юркеш, LAUD, Сергій Бабкін  та інші.

Не обійшлося і без учасників проєкту «Х-фактор», які запалили публіку — гуртів «Фіолет» та DETACH. А також учасник Нацвідбору на Євробачення LAUD.

Atlas Weekend 2019 как прошел четвертый день фестиваля

Atlas Weekend 2019 как прошел четвертый день фестиваля

Atlas Weekend 2019 как прошел четвертый день фестиваля

Atlas Weekend 2019 как прошел четвертый день фестиваля

Atlas Weekend 2019 как прошел четвертый день фестиваля

Виступ «Сплин» став завершальним на головній сцені в четвертий день Atlas Weekend. «Сплин» — гурт із багаторічною історією. Колектив став культовими після випуску «Гранатового альбому», а пісні «Орбит без сахара», «Выхода нет» моментально отримали статус хітів та потрапили в ротацію всіх радіостанцій. Фронтменом гурту був і залишається Олександр Васильєв. Глядачі дуже тепло зустріли колектив і підспівували улюбленим пісням.

атлас сплин

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Також 12 липня стартував Music Conference Ukraine. У рамках заходу охочі змогли дізнатися корисну інформацію про сучасну музичну індустрію з перших вуст.

Всього четвертого дня Atlas Weekend — 2019 працювало 11 сцен.

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