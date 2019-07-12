Atlas Weekend — 2019: как прошел третий день фестиваля

11 июля состоялся третий день самого масштабного музыкального фестиваля Украины – Atlas Weekend. Не смотря на дождь, артисты смогли собрать тысячи людей, танцующих в такт. Как прошли выступления хедлайнеров этого дня читайте в материале.

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На третий день музыкального фестиваля самым ожидаемым было выступление американской группы The Chainsmokers. Музыканты устроили настоящее световое шоу на сцене, которое еще не видели на Atlas Weekend. После выступления зрители без сомнений назвали это «шоу мирового уровня».

В этот же день на North Stage выступал Everlast – американский исполнитель, который известен соединением элементов рока, блюза и хип-хопа. Его представление на сцене было очень душевным и вдохновляющим.

В это время на West Stage можно было увидеть The Vaccines, а перед этим украинских инди-поп музыкантов KADNAY и певицу EMIKA.

В общем, третий день музыкального фестиваля Atlas Weekend — 2019 выдался эмоциональным и интересным для любителей инди-рока и поп музыки. Впереди еще три дня концертов и вы еще можете на них успеть, читайте программу фестиваля на все дни.

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