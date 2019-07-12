Atlas Weekend – 2019: як пройшов третій день фестивалю

11 липня відбувся третій день наймасштабнішого музичного фестивалю України – Atlas Weekend. Не дивлячись на дощ, артисти змогли зібрати тисячі людей, танцюючих в такт. Як пройшли виступи хедлайнерів цього дня читайте в матеріалі.

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На третій день музичного фестивалю найочікуванішим був виступ американської групи The Chainsmokers. Музиканти влаштували справжнє світлове шоу на сцені, яке ще не бачили на Atlas Weekend. Після виступу глядачі без сумнівів назвали це «шоу світового рівня».

В цей же день на North Stage виступав Everlast – американський виконавець, який відомий поєднанням елементів року, блюзу і хіп-хопу. Його виступ на сцені було дуже душевним і надихаючим.

В цей час на West Stage можна було побачити The Vaccines, а перед цим українських інді-поп музикантів KADNAY і співачку EMIKA.

Загалом, третій день музичного фестивалю Atlas Weekend – 2019 видався емоційним і цікавим для любителів інді-року і поп музики. Попереду ще три дні концертів і ви ще можете на них встигнути, читайте програму фестивалю на всі дні.

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