Аж на 6 днів Київ перетворився на музичну столицю. З 9 по 14 липня тут проходив найбільший фестиваль в Східній Європі – Atlas Weekend. За цей час на 11 сценах виступило більше 250 виконавців, і кожен знайшов свого глядача. Які ще рекорди поставив Atlas Weekend в 2019 році – дізнайтеся в матеріалі.

Фестиваль, який починався в 2015 році як невелика подія, з кожним роком набирав таких обертів, що до 2018 року увійшов до світового топ фестивалів по відвідуваності.

У 2019 Atlas Weekend навіть перевершив самого себе в інші роки. З 10 по 14 липня захід відвідали понад 538 тисяч осіб! І це не рахуючи першого дня фестивалю, коли вхід для всіх бажаючих був безкоштовним і підрахувати точну кількість гостей виявилося тяжко. Приблизно 9 липня захід відвідало близько 160 тисяч людей.

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Приємним для багатьох відкриттям стало те, що організатори Atlas Weekend подбали про людей з особливостями. З огляду на те, що Київ є не найкращим прикладом в плані мобільності людям на візках, на самому фестивалі для них було обладнано все необхідне: безкоштовний вхід, спеціальна зона для зручного перегляду концертів в перших рядах і зручні туалети, в яких ніколи немає черги.

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Також в цьому році організатори Atlas Weekend вперше зробили комфортним відвідування заходу людям з проблемами слуху. Коли на головній сцені виступали хедлайнери фестивалю, на екранах транслювали сурдопереклад їх пісень. А в спеціально обладнаній зоні на унікальній конструкції можна було відчути вібрації звуку від сетів з головної сцени, а також за допомогою особливого жилета відчути їх усім тілом.

На честь такої події була навіть запрошена Ембер Голоуей з Америки, у якої є проблеми зі слухом і яка придумала саму технологію перекладу музичних творів, в тому числі суто інструментальних, на мову жестів. Великі світові фестивалі вже впровадили таку систему собі, а Atlas Weekend став в першим в Україні, хто зробив цей величезний крок.

Хедлайнерами в 2019 році стали Софія Ротару, Black Eyed Pease, The Chainsmockers, Сплін, A$AP Ferg і Liam Gallagher. З ними не обійшлося без цікавих подій. Софія Ротару, наприклад, повернулася на сцену після 10-річної перерви в творчості, а спочатку заявленому реперу A$AP Rocky довелося в терміновому порядку шукати заміну, так як його заарештувала поліція Швеції за бійку. На допомогу прийшов A$AP Ferg, який через поспіх запізнився на літак і летів чартером на свій виступ. Затримка виступу була на цілу годину заявленого часу, але після першої пісні всі глядачі про це забули і качали в такт Fergie.

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Крім них великі стадіони глядачів зібрали Netta, Little Big, «Пошлая Молли», ЛСП, Монеточка, Tom Odell, Jamala, Сергій Бабкін, Друга ріка, The HARDKISS, Kyivstoner і Альона Альона. Всього на Atlas Weekend в цьому році виступило близько 250 артистів і частка іноземних виконавців при цьому сильно зросла, в порівнянні з попередніми роками. А більше 30 зарубіжних музикантів і колективів взагалі зіграли в Україні вперше.

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Але все хороше має властивість закінчуватися і Atlas Weekend не виняток. Організаори поки не поділяються планами на наступний рік, але відомі точні дати. Atlas Weekend – 2020 буде проходити з 7 по 12 липня на тому ж ВДНГ, а вартість абонементів на даний момент складає 1800 грн на касах і 1900 грн онлайн. Майте на увазі, що ціна в міру оприлюднення учасників буде підвищуватися.

Фото: Анна Баланюк, 112.ua

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