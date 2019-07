Atlas Weekend – 2019: як пройшов п’ятий день фестивалюAtlas Weekend – 2019: як пройшов п’ятий день фестивалю

13 липня відбувся п’ятий день музичного фестивалю Atlas Weekend – 2019, який був присвячений в основному хіп-хоп виконавцям. У цей день повинен був виступати A$AP Rocky, але його довелося замінити. Як відреагували на це глядачі – читайте в матеріалі.

Хедлайнером п’ятого дня музичного несподівано для всіх став репер A$AP Ferg, який виступив замість свого побратима A$AP Rocky. Все через те, що останнього заарештували за бійку в Швеції, тому він скасував усі виступи.

Глядачі були незадоволені, але не заміною, а тим, що поява A$AP Ferg перед публікою затягнулася на цілу годину, так як його рейс затримали. Але як тільки репер вийшов на сцену, натовп вибухнув захопленими криками. Здається, ніби спочатку всі й чекали A$AP Ferg і ніяких проблем щодо заміни виконавця не було.

Ferg, в свою чергу, реально прокачав і виклався на повну, не один раз нагадуючи про товариша, який знаходиться під вартою. Цікаво, що в середині свого міні-концерту A$AP Ferg спустився зі сцени до заведених від емоцій фанатів. Хтось із залу подарував виконавцю хустку і він перетворився в Rocky.

Якщо ви не знали, в листопаді 2018 року A$AP Rocky з’явився на вечері Gucci LACMA в шовковій хустці на голові. Тоді він заявив, що таким чином «хотів підкреслити свою внутрішню бабусю». Що це означало, залишається для всіх загадкою.

Після цього A$AP Ferg викинув у натовп свою кепку, забравши український хустку з собою.

Також 13 липня відвідувачі фестивалю могли почути і побачити таких виконавців, як Our Last Night, Монеточка, Yarmak, Tommy Cash, «Пошлая Моллі», Adept, Brazzaville, Mike Cervello, Wiwek, Лера Яскевич, Space Of Variations.

Деяких з них гості фестивалю відкрили для себе вперше, але вони також зізналися, що після побачених виступів наживо кількість фанатів у співаків поповнитися.

