Atlas Weekend — 2019: как прошел пятый день фестиваля

13 июля состоялся пятый день музыкального фестиваля Atlas Weekend – 2019, который был посвящен в основном хип-хоп исполнителям. В этот день должен был выступать A$AP Rocky, но его пришлось заменить. Как отреагировали на это зрители – читайте в материале.

Хедлайнером пятого дня музыкального неожиданно для всех стал рэпер A$AP Ferg, который выступил вместо своего побратима A$AP Rocky. Все из-за того, что последнего арестовали за драку в Швеции, поэтому он отменил все выступления.

Зрители были недовольны, но не заменой, а тем, что появление A$AP Ferg перед публикой затянулось на целый час, так как его рейс задержали. Но как только рэпер вышел на сцену, толпа взорвалась восторженными криками. Кажется, как будто изначально все и ждали A$AP Ferg и никаких проблем относительно замены исполнителя не было.

Ferg, в свою очередь, реально прокачал и выложился на полную, не один раз напоминая о товарище, который находится под стражей. Интересно, что в середине своего мини-концерта A$AP Ferg спустился со сцены к возбужденным от эмоций фанатам. Кто-то из зала подарил исполнителю платок и он перевоплотился в Rocky.

Если вы не знали, в ноябре 2018 года A$AP Rocky появился на ужине Gucci LACMA в шелковом платке на голове. Тогда он заявил, что таким образом «хотел подчеркнуть свою внутреннюю бабушку». Что это значило, остается для всех загадкой.

После этого A$AP Ferg выкинул в толпу свою кепку, забрав украинский платок с собой.

Также 13 июля посетители фестиваля могли услышать и увидеть таких исполнителей, как Our Last Night, Монеточка, Yarmak, Tommy Cash, «Пошлая Молли», Adept, Brazzaville, Mike Cervello, Wiwek, Лера Яскевич, Space Of Variations.

Некоторых из них гости фестиваля открыли для себя впервые, но они также признались, что после увиденных выступлений вживую количество фанатов у певцов пополниться.

