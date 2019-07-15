Atlas Weekend — 2019: как прошел последний день фестиваля

Вчера, 14 июля, состоялось закрытие одного из самых масштабных и ожидаемых фестивалей года — Atlas Weekend — 2019. В последний день Liam Gallagher и Michael Kiwanuka радовали публику своими известными хитами. Как это было — читайте далее.

Больше по теме: Atlas Weekend — 2019: самые яркие участники фестиваля (Часть 1)

В последний день фестиваля, 14 июля, на Atlas Weekend — 2019 выступили The Hardkiss, Kievstoner, Michael Kiwanuka, Alyona Alyona, «Друга ріка», Bhad Bhabie и другие. Хедлайнером шестого дня фестиваля стал британский музыкант Liam Gallagher.

Солистка группы The Hardkiss и судья 7 сезона проекта «Х-фактор» Юлия Санина была неотразима — непревзойденный вокал, всенародно любимые хиты и яркий образ надолго запомнится поклонникам группы. К слову, её подопечные из группы Detach, ставшие суперфиналистами 7 сезона, также выступили на сцене Atlas Weekend.

Самая молодая рэп-исполнительница за всю историю чарта Billboard Hot 100 Bhad Bhabie раскачала публику своими хитами.

Также, не давали поклонникам скучать украинская рэп и хип-хоп исполнительница Alyona Alyona и Kievstoner.

Популярный британский инди-фолк исполнитель Michael Kiwanuka был встречен невероятными овациями!

Легенду британского рока Liam Gallagher, который впервые выступил в Украине, ожидали с нетерпением. Liam — один из братьев Галлахеров, основавших группу Oasis.

Фото: пресс-служба Atlas Weekend

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ