Никита Добрынин и Даша Квиткова отдыхают в Париже

Экс-холостяк Никита Добрынин со своей возлюбленной Дашей Квитковой отправились в город любви – Париж. Романтическое путешествие пары заставит по-доброму позавидовать каждого. Какими снимками делятся влюбленные? Чем занимаются в столице Франции? Узнайте в материале.

На своих страничках в социальной сети Никита и Даша активно делятся снимками и видео с отдыха в Париже. Пара не скрывает своих чувств, которые после участия в проекте «Холостяк»-9 становятся все сильнее. Сам же мужчина под одной из фото отметил, что для них главным является не сам проект, а его результат. Реалити помогло им встретить друг друга.

«Ты невероятная. Мы невероятны», – добавил Никита.

Все свободное время пара гуляет по улицам столицы. Более того, двое знакомятся с французской выпечкой. Помимо круассанов, Никита и Даша ищут морковный пирог, который очень любит экс-холостяк.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria 🌷 (@kvittkova) 8 Июл 2019 в 5:07 PDT

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