Никита Добрынин и Даша Квиткова отдыхают в Париже

Экс-холостяк Никита Добрынин со своей возлюбленной Дашей Квитковой отправились в город любви – Париж. Романтическое путешествие пары заставит по-доброму позавидовать каждого. Какими снимками делятся влюбленные? Чем занимаются в столице Франции? Узнайте в материале.
На своих страничках в социальной сети Никита и Даша активно делятся снимками и видео с отдыха в Париже. Пара не скрывает своих чувств, которые после участия в проекте «Холостяк»-9 становятся все сильнее. Сам же мужчина под одной из фото отметил, что для них главным является не сам проект, а его результат. Реалити помогло им встретить друг друга.
«Ты невероятная. Мы невероятны», – добавил Никита.
Все свободное время пара гуляет по улицам столицы. Более того, двое знакомятся с французской выпечкой. Помимо круассанов, Никита и Даша ищут морковный пирог, который очень любит экс-холостяк.
А вот на страничке Даши в Instagram появилось видео, похожее на кадр красивой и романтической французской мелодрамы. На балконе гостиницы, в которой остановились влюбленные, Никита целует Дашу. И все это происходит на фоне Парижа. Поклонники уже успели засыпать девушку положительными комментариями и пожеланиями вечной любви!