Нікіта Добринін і Даша Квіткова відпочивають у Парижі

Ексхолостяк Нікіта Добринін зі своєю коханою Дашею Квітковою вирушили у місто кохання – Париж. Романтична подорож пари змусить по-доброму заздрити кожного. Якими знімками діляться закохані? Чим займаються у столиці Франції? Дізнайтеся у матеріалі.

На своїх сторінках у соціальній мережі Нікіта і Даша активно діляться знімками та відео з відпочинку в Парижі. Пара не приховує своїх почуттів, які після участі у проєкті «Холостяк»-9 стають все сильнішими. Чоловік під одним із фото зазначив, що для них головним є не сам проєкт, а його результат. Реаліті допомогло їм зустріти один одного.

«Ти неймовірна. Ми неймовірні», – додав Нікіта.

Весь вільний час пара гуляє вулицями столиці. Ба більше, двоє знайомляться з французької випічкою. Крім круасанів, Нікіта і Даша шукають морквяний пиріг, який дуже любить ексхолостяк.

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А ось на сторінці Даші в Instagram з’явилося відео, схоже на кадр красивої та романтичної французької мелодрами. На балконі готелю, в якому зупинилися закохані, Нікіта цілує Дашу. І все це відбувається на тлі Парижа. Шанувальники вже встигли засипати дівчину позитивними коментарями та побажаннями вічного кохання!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria 🌷 (@kvittkova) 8 Июл 2019 в 5:07 PDT

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