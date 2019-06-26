«Холостяк»-9: Нікіта Добринін розповів про можливу вагітність Даші Квіткової

Обраницею Холостяка 9 сезону Нікіти Добриніна стала Даша Квіткова. У фінальному випуску чоловік подарував дівчині каблучку та освідчився у коханні. Нещодавно Нікіта дав інтерв’ю відомому глянцю, де розповів про свою реакцію на можливу вагітність Даші. Подробиці — у матеріалі.

Головний герой реаліті «Холостяк»-9 Нікіта Добринін відверто розповів відомому глянцю, яку реакцію у нього б викликала новина про поповнення. Відповідаючи на запитання, Нікіта торкнувся теми можливої ​​вагітності його коханої — Даші Квіткової.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Нікіта не став приховувати правди та відверто розповів, що бачить в Даші матір своїх майбутніх дітей:

«У мене в житті було кілька ситуацій, коли були передумови до того, що дівчина вагітна. Щоразу я дуже нервував. Зараз розумію, чому. Тому що я усвідомлював, що не ця жінка повинна бути матір’ю моїх дітей. Я б нічого не поміняв точно, якби це сталося. Думаю, ми б розібралися у цій ситуації. Але я знаю, через що я тоді нервував».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Нікіта та Даша не планують поповнення найближчим часом. Поки що пара переживає найромантичніші моменти удвох. Але Нікіта не приховує про готовність стати татом, хоч це і дуже відповідальний крок.

«Зараз я з цього приводу спокійний. Вважаю, що діти — це неймовірно, прекрасно та дуже складно, але це дуже круто. Це я бачу на прикладі своїх друзів».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Після проєкту «Холостяк»-9 Нікіта та Даша розвивають свої особисті стосунки. Сьогодні закохані живуть разом і часто діляться спільним життям з шанувальниками, що не може не тішити. Як зізнався Нікіта, це не було кохання з першого погляду. Даша розкрилася для нього протягом проєкту, а вже на побаченні у Єгипті вона підкорила його серце.

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