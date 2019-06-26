«Холостяк»-9: Никита Добрынин рассказал о возможной беременности Даши Квитковой

Избранницей Холостяка 9 сезона Никиты Добрынина стала Даша Квиткова. В финальном выпуске мужчина подарил девушке кольцо и признался в любви. Недавно Никита дал интервью известному глянцу, в котором рассказал о своей реакции на возможную беременность Даши. Подробнее — в материале.

Главный герой реалити «Холостяк»-9 Никита Добрынин откровенно рассказал известному глянцу, какую реакцию у него вызвала бы новость о пополнении. Отвечая на вопросы, Никита затронул тему возможной беременности его любимой — Даши Квитковой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Никита не стал скрывать правды и откровенно рассказал, что видит в Даше мать своих будущих детей:

«У меня в жизни было несколько ситуаций, когда были предпосылки к тому, что девушка беременна. Каждый раз я очень нервничал. Сейчас я понимаю, почему. Потому что я осознавал, что не эта женщина должна быть матерью моих детей. Я бы ничего не поменял точно, если бы это случилось. Думаю, мы бы разобрались в этой ситуации. Но я знаю, из-за чего я тогда нервничал».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Никита и Даша не планируют пополнение в ближайшее время. Пока что пара переживает самые романтические моменты вдвоем. Но Никита не скрывает о готовности стать папой, хоть это и очень ответственный шаг.

«Сейчас я по этому поводу спокоен. Считаю, что дети — это невероятно, прекрасно и очень сложно, но это очень круто. Это я вижу на примере своих друзей».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

После проекта «Холостяк»-9 Никита и Даша развивают свои личные отношения. Сегодня влюбленные живут вместе и часто делятся совместной жизнью с поклонниками, что не может не радовать. Как признался Никита, это не была любовь с первого взгляда. Даша раскрылась для него на протяжении проекта, а уже на свидании в Египте она покорила его сердце.

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