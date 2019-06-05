Григорий Решетник озвучил мультфильм «История игрушек 4»

Ведущий романтического реалити «Холостяк» Григорий Решетник озвучил славных героев мультфильма «История игрушек 4». Что рассказал мужчина о своем дебюте и когда мы сможем услышать голос известного ведущего в кинотеатрах? Детали читайте в материале.

Всем известный и любимый фильм «История игрушек» впервые вышел в свет еще в 1995 году. Тогда он стал самой кассовой лентой года и был номинирован на 3 премии «Оскар» и 2 премии «Золотой глобус». В 2019 году выходит уже 4 часть, которая будет покорять сердца зрителей с 20 июня в кинотеатрах!

Григорий Решетник подарил свой бархатный баритон замечательному папе главной героини Бонни. Дубляжную сессию Григорий посетил с любимыми игрушками своих сыновей и в почти домашней атмосфере поделился впечатлениями.

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«Мне не раз приходилось дублировать разные фильмы, но «История игрушек 4» – мой дебют в анимации. Я очень рад, что получил такой шанс. Помню, как смотрел предыдущие части и даже мечтать не мог, что когда-то подарю свой голос одному из героев такой величественной, любимой во всем мире истории о Вуди, Базе и других. Мой персонаж очень классный, мегапозитивный, он постоянно пытается что-то делать для своей семьи, ведь очень их любит. То, как он коммуницирует с дочкой, как поддерживает ее во всем, пытается поддержать ее веру в чудо, это действительно бесценно. Поэтому надеюсь, что мой голос дополнит его. Время летит со скоростью света, но анимация Disney на момент его останавливает, и в зале кинотеатра мы все становимся детьми, погружаемся в новые волшебные миры. Увидимся на премьере!» – прокомментировал Григорий.

Поэтому уже совсем скоро мы сможем посмотреть анимационный фильм и услышать голос ведущего романтического реалити «Холостяк» Григория Решетника! Не пропустите!

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