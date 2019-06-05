Григорій Решетник озвучив мультфільм «Історія іграшок 4»
Ведучий найромантичнішого реаліті «Холостяк» Григорій Решетник озвучив славетних героїв мультфільму «Історія іграшок 4». Що розповів чоловік про свій дебют та коли ми зможемо почути голос відомого ведучого у кінотеатрах? Деталі читайте в матеріалі.
Усім відомий та улюблений фільм «Історія іграшок» вперше вийшов у світ ще у 1995 році. Тоді він став наймасовішою стрічкою року та був номінований на 3 премії «Оскар» та 2 премії «Золотий глобус». У 2019 році виходить вже 4 частина, що підкорюватиме серця глядачів з 20 червня у кінотеатрах!
Григорій Решетник подарував свій оксамитовий баритон чудовому татові головної героїні Бонні. На дубляжну сесію Григорій завітав з улюбленими іграшками своїх синів і в майже домашній атмосфері поділився враженнями.
Більше на тему: Що подивитися у червні 2019 року в кіно: найкращі кінопрем’єри
«Мені не раз доводилося дублювати різні фільми, але «Історія іграшок 4» – мій дебют в анімації. Я надзвичайно радий, що отримав такий шанс. Пам’ятаю, як дивився попередні частини та навіть мріяти не міг, що колись подарую свій голос одному з героїв такої величної, улюбленої в усьому світі історії про Вуді, База та інших. Мій персонаж дуже класний, мегапозитивний, він постійно намагається щось робити для своєї родини, адже дуже їх любить. Те, як він комунікує з донькою, як підтримує її в усьому, намагається підтримати її віру в диво, це справді безцінно. Тож сподіваюся, що мій голос доповнить його. Час лине зі швидкістю світла, але анімація Disney на мить його зупиняє, і в залі кінотеатру ми всі стаємо дітьми, занурюємося у нові чарівні світи. Побачимося на прем’єрі!» – прокоментував Григорій.
Тож уже зовсім скоро ми зможемо переглянути анімаційний фільм і почути голос ведучого романтичного реаліті «Холостяк» Григорія Решетника! Не пропустіть!