Кинопремьеры июня 2019 года удивляют. Не теряйте возможности разнообразить теплый летний вечер за просмотром нового фильма. Обзаведитесь приятной компанией и вкусными снеками. Усаживайтесь поудобнее и знакомьтесь с кинопремьерами на июнь 2019 года. Подробнее в материале.

Люди Икс: Темный Феникс

Дата выхода: 6 июня 2019 года

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Страна: США

Возрастное ограничение: 16+

Режиссер: Саймон Кинберг

Актеры: Софи Тернер, Джессика Честейн, Тай Шеридан, Коди Смит-МакФи, Майкл Фассбендер, Джеймс МакЭвой, Николас Холт

Описание: Джин Грей сталкивается с таинственной силой в космосе во время операции по спасению мира. Но как только девушка возвращается домой, обнаруживает, что тот случай сделал ее невероятно сильной и могущественной. Однако со временем появляются и минусы: Джин Грей становится все более неуравновешенной. Джин пытается бороться со своей новой сущностью и выпускает свою мощь наружу, так и не постигнув ее предназначение. Не в силах контролировать себя, она причиняет боль тем, кого любит больше всего, и разрушает связь, которая держит Людей Икс вместе. Сможет ли девушка совладать с собой и спасти планету от пришельцев, которые решили захватить галактику?

Рокетмен

Дата выхода: 6 июня 2019 года

Жанр: музыкальный, биография

Страна: Великобритания

Возрастное ограничение: 18+

Режиссер: Декстер Флетчер

Актеры: Тэрон Эджертон, Джейми Белл, Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард

Описание: Элтон Джон – самая значимая личность музыкального мира XX столетия. Имя британского исполнителя знают все! Поэтому режиссер Декстер Флетчер решил показать, каким был творческий путь Элтона.

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Питомец Юрского периода

Дата выхода: 12 июня 2019 года

Жанр: семейный, приключения

Страна: США

Возрастное ограничение: 6+

Режиссер: Райан Беллгардт

Актеры: Кайлер Чарльз Бек, Дэвид Флетчер-Холл, Бен Холл, Брукс Райан

Описание: семейный фильм «Питомец Юрского периода» покажет настоящую дружбу подростка по имени Крис и маленького… динозавра. Мальчик спасает его из рук злых ученых, которые собирались проводить над старым представителем всего живого опыты.

Люди в черном: Интернэшнл

Дата выхода: 12 июня 2019 года

Жанр: фантастика, приключения

Страна: США

Возрастное ограничение: 16+

Режиссер: Ф. Гэри Грей

Актеры: Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Рейф Сполл, Кумэйл Нанджиани, Лиам Нисон, Ребекка Фергюсон

Описание: существует тайная организация, которая защищает мир. Именно люди в черном неоднократно защищали нас от опасности и отбросов Вселенной. Но в этот раз все куда сложнее, ведь настоящий враг затаился в их рядах.

История игрушек – 4

Дата выхода: 20 июня 2019 года

Жанр: комедия, фэнтези, детский, семейный

Страна: США

Возрастное ограничение: 6+

Режиссер: Ф. Джош Кули

Актеры: Киану Ривз, Том Хэнкс, Патрисия Аркетт, Тим Аллен, Джоан Кьюсак, Энни Поттс, Лори Меткаф, Бонни Хант, Джефф Гарлин

Описание: «История игрушек» уже с 1995 года не покидает ряды самых популярных мультфильмов современности. Сюжет «Истории игрушек»-4 разворачивается после того, как Энди отдал своих верных спутников детства новому хозяину. Как известно, главные герои не могут долго сидеть на одном месте.

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