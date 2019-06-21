Кінопрем’єри червня 2019 року дивують. Не втрачайте можливості урізноманітнити теплий літній вечір за переглядом нового фільму. Обзаведіться приємною компанією і смачними снеками. Сідайте зручніше і знайомтеся з кінопрем’єрами на червень 2019 року. Детальніше у матеріалі.

Люди Ікс: Темний Фенікс

Дата виходу: 6 червня 2019 року

Жанр: фантастика, бойовик, пригоди

Країна: США

Вікове обмеження: 16+

Режисер: Саймон Кинберг

Актори: Софі Тернер, Джессіка Честейн, Тай Шерідан, Коді Сміт-МакФі, Майкл Фассбендер, Джеймс МакЕвой, Ніколас Холт

Опис: Джин Грей стикається з таємничою силою у космосі під час операції з порятунку світу. Але щойно дівчина повертається додому, виявляє, що той випадок зробив її неймовірно сильною і могутньою. Однак із часом з’являються і мінуси: Джин Грей стає все більш нестійкою. Джин намагається боротися зі своєю новою сутністю і випускає свою міць назовні, так і не збагнувши її призначення. Не в силах контролювати себе, вона заподіює біль тим, кого любить найбільше, і руйнує зв’язок, який тримає людей Ікс разом. Чи зможе дівчина оволодіти собою і врятувати планету від прибульців, які вирішили захопити галактику?

Рокетмен

Дата виходу: 6 червня 2019 року

Жанр: музичний, біографія

Країна: Велика Британія

Вікове обмеження: 18+

Режисер: Декстер Флетчер

Актори: Терон Еджертон, Джеймі Белл, Річард Медден, Брайс Даллас Ховард

Опис: Елтон Джон – найбільш знакова особистість музичного світу XX століття. Ім’я британського виконавця знають всі! Тому режисер Декстер Флетчер вирішив показати, яким був творчий шлях Елтона.

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Вихованець Юрського періоду

Дата виходу: 12 червня 2019 року

Жанр: сімейний, пригоди

Країна: США

Вікове обмеження: 6+

Режисер: Райан Беллгардт

Актори: Кайлер Чарльз Бек, Девід Флетчер-Холл, Бен Холл, Брукс Райан

Опис: сімейний фільм «Вихованець Юрського періоду» покаже справжню дружбу підлітка на ім’я Кріс і маленького… динозавра. Хлопчик рятує його з рук злих вчених, які збиралися проводити над старим представником всього живого досліди.

Люди у чорному: Інтернешнл

Дата виходу: 12 червня 2019 року

Жанр: фантастика, пригоди

Країна: США

Вікове обмеження: 16+

Режисер: Ф. Гері Грей

Актори: Кріс Хемсворт, Тесса Томпсон, Рейф Сполл, Кумейл Нанджіані, Ліам Нісон, Ребекка Фергюсон

Опис: є таємна організація, яка захищає світ. Саме Люди у чорному неодноразово захищали нас від небезпеки і покидьків Всесвіту. Але цього разу все куди складніше, адже справжній ворог зачаївся в їхніх рядах.

Історія іграшок – 4

Дата виходу: 20 червня 2019 року

Жанр: комедія, фентезі, дитячий, сімейний

Країна: США

Вікове обмеження: 6 +

Режисер: Ф. Джош Кулі

Актори: Кіану Рівз, Том Хенкс. Патриція Аркетт, Тім Аллен, Джоан Кьюсак, Енні Поттс, Лорі Меткаф, Бонні Хант, Джефф Гарлін

Опис: «Історія іграшок» вже з 1995 року не покидає ряди найбільш популярних мультфільмів сучасності. Сюжет «Історії іграшок»-4 розгортається після того, як Енді віддав своїх вірних супутників дитинства новому господареві. Як відомо, головні герої не можуть довго сидіти на одному місці.

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