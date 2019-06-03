«Холостяк»-9: как сложилась жизнь Никиты Добрынина и Даши после проекта

Никита Добрынин в финале романтического реалити «Холостяк»-9 признался в любви очаровательной Даше. И теперь всех поклонников шоу волнует вопрос: вместе ли они? Как сложилась жизнь Никиты Добрынина и Даши? Узнайте в материале!

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Но теперь молодые люди рады делиться своим счастьем с поклонниками. В социальных сетях они часто публикуют совместные фото, пишут трогательные посты и говорят о будущих планах.

Никита Добрынин не боится демонстрировать нежные чувства к избраннице. В Instagram мужчина написал, что Даша — невероятно красивая и умная девушка, которая покорила его сердце. Не поверить в искренность слов — невозможно!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin) 31 Май 2019 в 1:23 PDT

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«Раньше я думал, что уже привык к одиночеству. И как сейчас я счастлив встретить тебя, невероятную, мудрую, легкую девушку, которая убедила меня в обратном. До сих пор удивляюсь, как быстро пролетели последние полгода. Помнишь, как все это время мы тайно встречались, летали разными рейсами, приезжали домой с разницей в десять минут, чтобы нас никто не засек? Как ездили в машине в черных очках и просто улыбались в ответ, когда нас спрашивали, чем закончился проект «Холостяк»? Я не хочу думать про то, что говорят люди вокруг, считают ли нас уникальной парой, потому что нам удалось сохранить отношения даже после проекта. Для меня самое важное, что мы счастливы и так круто дополняем друг друга. Ты сидишь сейчас, счастливая, рядом и улыбаешься. И это самый большой подарок для меня!» — пишет Никита.

В пост-шоу «Как выйти замуж» зрители узнали, что пара планирует совместное будущее. Никита Добрынин подарил Даше ключи от новой квартиры, где они планируют жить вместе.

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