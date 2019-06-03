Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Холостяк»-9: как сложилась жизнь Никиты Добрынина и Даши после проекта

03.06.2019

Никита Добрынин в финале романтического реалити «Холостяк»-9 признался в любви очаровательной Даше. И теперь всех поклонников шоу волнует вопрос: вместе ли они? Как сложилась жизнь Никиты Добрынина и Даши? Узнайте в материале!

холостяк 9

Больше по теме: Никита Добрынин: Я больше не холостяк

 Никита признался, что наконец-то встретил свою возлюбленную и безумно рад обрести счастье. После съемок пара осталась вместе. Влюбленным приходилось сталкиваться со сложностями, чтобы не раскрыть финал проекта раньше времени. Никита и Даша тайно встречались, летали разными самолетами и очень тщательно скрывали свои отношения.

Но теперь молодые люди рады делиться своим счастьем с поклонниками. В социальных сетях они часто публикуют совместные фото, пишут трогательные посты и говорят о будущих планах.

Никита Добрынин не боится демонстрировать нежные чувства к избраннице. В Instagram мужчина написал, что Даша — невероятно красивая и умная девушка, которая покорила его сердце. Не поверить в искренность слов — невозможно!


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Больше по теме: Никита Добрынин реализовал мечту на проекте «Холостяк»-9

«Раньше я думал, что уже привык к одиночеству. И как сейчас я счастлив встретить тебя, невероятную, мудрую, легкую девушку, которая убедила меня в обратном. До сих пор удивляюсь, как быстро пролетели последние полгода. Помнишь, как все это время мы тайно встречались, летали разными рейсами, приезжали домой с разницей в десять минут, чтобы нас никто не засек? Как ездили в машине в черных очках и просто улыбались в ответ, когда нас спрашивали, чем закончился проект «Холостяк»? Я не хочу думать про  то, что говорят люди вокруг, считают ли нас уникальной парой, потому что нам удалось сохранить отношения даже после проекта. Для меня самое важное, что мы счастливы и так круто дополняем друг друга. Ты сидишь сейчас, счастливая, рядом и улыбаешься. И это самый большой подарок для меня!» — пишет Никита.

В пост-шоу «Как выйти замуж» зрители узнали, что пара планирует совместное будущее. Никита Добрынин подарил Даше ключи от новой квартиры, где они планируют жить вместе.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ