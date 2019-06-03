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«Холостяк»-9: як склалося життя Нікіти Добриніна і Даші після проекту

03.06.2019

Нікіта Добринін у фіналі романтичного реаліті «Холостяк»-9 освідчився в коханні чарівній дівчині Даші. І тепер усіх шанувальників шоу хвилює питання: чи разом вони? Як склалося життя Нікіти Добриніна і Даші? Дізнайтеся у матеріалі!

холостяк 9

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 Нікіта зізнався, що нарешті зустрів свою кохану і шалено радий знайти щастя. Після зйомок пара залишилась разом. Закоханим доводилося стикатися зі складнощами, щоб не розкрити фінал проекту завчасно. Нікіта і Даша таємно зустрічалися, літали різними літаками та дуже ретельно приховували свої стосунки.

Але тепер молоді люди раді ділитися своїм щастям з шанувальниками. У соціальних мережах вони часто публікують спільні фото, пишуть зворушливі пости і говорять про майбутні плани.

Нікіта Добринін не боїться демонструвати ніжні почуття до обраниці. В Instagram чоловік написав, що Даша — неймовірно красива та розумна дівчина, яка підкорила його серце. Не повірити в щирість слів — неможливо!


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Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

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«Раніше я думав, що вже звик до самотності. І зараз я щасливий зустріти тебе, неймовірну, мудру, легку дівчину, яка переконала мене в протилежному. Досі дивуюся, як швидко пролетіли останні півроку. Пам’ятаєш, як весь цей час ми таємно зустрічалися, літали різними рейсами, приїжджали додому з різницею в десять хвилин, щоб нас ніхто не засік? Як їздили в машині в чорних окулярах і просто посміхалися у відповідь, коли нас запитували, чим закінчився проект «Холостяк»? Я не хочу думати про те, що говорять люди навколо, чи вважають нас унікальною парою, тому що нам вдалося зберегти стосунки навіть після проекту. Для мене найважливіше, що ми щасливі і так круто доповнюємо один одного. Ти сидиш зараз, щаслива, поруч і посміхаєшся. І це найбільший подарунок для мене!» —  пише Нікіта.

У пост-шоу «Як вийти заміж» глядачі дізналися, що пара планує спільне майбутнє. Нікіта Добринін подарував Даші ключі від нової квартири, де вони планують жити разом.

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