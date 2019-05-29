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Финальный выпуск рубрики «Холостячка»

29.05.2019

Холостячка Галя успешно завершает первый сезон эксклюзивной рубрики. На протяжении трех месяцев девушка вместе со зрителем следила за развитием отношений Даши и  Никиты. И вот, в финальном выпуске Галя делится своими впечатлениями, ведь еще в самом начале напророчила участнице победу. Подробнее в материале.

холостячка галя

Больше по теме: 10 выпуск рубрики «Холостячка»: Цветок распустился, цветок завял

Video: Финальный выпуск рубрики «Холостячка»

Финальный 11 выпуск рубрики Холостячка уже на сайте STB.UA. Смотрите новый выпуск 11 рубрики Холостячка с Галей - участницей проекта Холостяк.

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