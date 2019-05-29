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Фінальний випуск рубрики «Холостячка»

29.05.2019

Холостячка Галя успішно завершує перший сезон ексклюзивної рубрики. Протягом трьох місяців дівчина разом із глядачем стежила за розвитком стосунків Даші та Нікіти. І ось, у фінальному випуску Галя ділиться своїми враженнями, адже ще на початку напророкувала учасниці перемогу. Детальніше у матеріалі.

холостячка галя

Більше на тему: 10 випуск рубрики «Холостячка»: Квітка розпустилася, квітка зів’яла

Video: Фінальний випуск рубрики «Холостячка»

Фінальний 11 випуск рубрики Холостячка вже на сайті STB.UA. Дивіться новий 11 випуск рубрики Холостячка з Галею - учасницею проекту Холостяк.

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