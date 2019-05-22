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10 випуск рубрики «Холостячка»: Квітка розпустилася, квітка зів’яла

22.05.2019

Холостячка Галя подивилася разом із глядачами, як Нікіта Добринін знайомив дівчат зі своєю сім’єю. Чиє знайомство сподобалося Холостячці найбільше? Хто отримав золоту медаль від Галі? А також як насправді переживають учасниці всіх сезонів проекту «Холостяк» знайомство з батьками головних героїв? Дивіться 10-й випуск рубрики «Холостячка» в матеріалі.

холостячка галя

Більше на тему: 9 випуск рубрики «Холостячка»: Мама, тато, ви були на іншій планеті

Video: 10 випуск рубрики «Холостячка»: Квітка розпустилася, квітка зів’яла

10 випуск рубрики Холостячка вже на сайті STB.UA. Дивіться новий 10 випуск рубрики Холостячка з Галею - учасницею проекту Холостяк.

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