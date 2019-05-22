Холостячка Галя подивилася разом із глядачами, як Нікіта Добринін знайомив дівчат зі своєю сім’єю. Чиє знайомство сподобалося Холостячці найбільше? Хто отримав золоту медаль від Галі? А також як насправді переживають учасниці всіх сезонів проекту «Холостяк» знайомство з батьками головних героїв? Дивіться 10-й випуск рубрики «Холостячка» в матеріалі.

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Video: 10 випуск рубрики «Холостячка»: Квітка розпустилася, квітка зів’яла 10 випуск рубрики Холостячка вже на сайті STB.UA. Дивіться новий 10 випуск рубрики Холостячка з Галею - учасницею проекту Холостяк.