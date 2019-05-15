Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

9 випуск рубрики «Холостячка»: Мама, тато, ви були на іншій планеті

15.05.2019

Холостячка Галя поділилася своїми враженнями від знайомства Нікіти Добриніна із батьками учасниць проекту «Холостяк»-9. Чия ідея урізноманітнити вечір здалася дівчині дурною, а хто навпаки заслуговує на повагу і похвалу? Дивіться 9-й випуск рубрики «Холостячка» ексклюзивно у матеріалі.

холостячка Галя

Більше на тему: 7 і 8 випуски рубрики «Холостячка»: Побачення – як пережована жуйка

Video: 9 випуск рубрики «Холостячка»: Мама, тато, ви були на іншій планеті

9 випуск рубрики Холостячка вже на сайті STB.UA. Дивіться новий 9 випуск рубрики Холостячка з Галею - учасницею проекту Холостяк.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати