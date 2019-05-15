9 выпуск рубрики «Холостячка»: Мама, папа, вы были на другой планете
15.05.2019
Холостячка Галя поделилась своими впечатлениями от знакомства Никиты Добрынина с родителями участниц проекта «Холостяк»-9. Чья идея разнообразить вечер показалась девушке глупой, а кто наоборот заслуживает уважения и похвалы? Смотрите 9-й выпуск рубрики «Холостячка» эксклюзивно в материале.
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