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9 выпуск рубрики «Холостячка»: Мама, папа, вы были на другой планете

15.05.2019

Холостячка Галя поделилась своими впечатлениями от знакомства Никиты Добрынина с родителями участниц проекта «Холостяк»-9. Чья идея разнообразить вечер показалась девушке глупой, а кто наоборот заслуживает уважения и похвалы? Смотрите 9-й выпуск рубрики «Холостячка» эксклюзивно в материале.

холостячка Галя

Больше по теме: 7 и 8 выпуски рубрики «Холостячка»: Свидание – как пережеванная жвачка

Video: 9 выпуск рубрики «Холостячка»: Мама, папа, вы были на другой планете

9 выпуск рубрики Холостячка уже на сайте STB.UA. Смотрите новый выпуск 9 рубрики Холостячка с Галей - участницей проекта Холостяк.

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