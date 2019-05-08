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7 і 8 випуски рубрики «Холостячка»: Побачення – як пережована жуйка

08.05.2019

Холостячка Галя продовжує стежити за життям головних героїв проекту «Холостяк»-9. Учасниць залишається все менше, а значить, фінал найромантичнішого реаліті наближається. Однак пліткарка і екс-холостячка точно знає, які помилки не можна допустити за кілька кроків до перемоги. Хто з дівчат отримав шквал критики від Галі, а хто зайняв позицію фаворитки? Дивіться два нові випуски рубрики «Холостячка» в матеріалі.

холостячка галя

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Video: 7 і 8 випуски рубрики «Холостячка»: Побачення – як пережована жуйка

7 і 8 випуски рубрики Холостячка вже на сайті STB.UA. Дивіться нові 7 і 8 випуски рубрики Холостячка з Галею - учасницею проекту Холостяк.

 

Video: 7 і 8 випуски рубрики «Холостячка»: Побачення – як пережована жуйка

7 і 8 випуски рубрики Холостячка вже на сайті STB.UA. Дивіться нові 7 і 8 випуски рубрики Холостячка з Галею - учасницею проекту Холостяк.

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