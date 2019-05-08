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7 и 8 выпуски рубрики «Холостячка»: Свидание – как пережеванная жвачка

08.05.2019

Холостячка Галя продолжает следить за жизнью главных героев проекта «Холостяк»-9. Участниц остается все меньше, а значит, финал самого романтического реалити приближается. Однако сплетница и экс-холостячка точно знает, какие ошибки нельзя допустить в нескольких шагах до победы. Кто из девушек получил шквал критики от Гали, а кто занял позицию фаворитки? Смотрите два новых выпуска рубрики «Холостячка» в материале.

холостячка галя

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Video: 7 и 8 выпуски рубрики «Холостячка»: Свидание – как пережеванная жвачка

7 и 8 выпуски рубрики Холостячка уже на сайте STB.UA. Смотрите новые выпуски 7 и 8 рубрики Холостячка с Галей - участницей проекта Холостяк.

 

Video: 7 и 8 выпуски рубрики «Холостячка»: Свидание – как пережеванная жвачка

7 и 8 выпуски рубрики Холостячка уже на сайте STB.UA. Смотрите новые выпуски 7 и 8 рубрики Холостячка с Галей - участницей проекта Холостяк.

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