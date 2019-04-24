Холостячка Галя не втомлюється стежити за побаченнями учасниць 9-го сезону проекту «Холостяк». У новому випуску дівчина визначила переможницю тижня, а також свою фаворитку. Що робити, якщо зустрів своє кохання на проекті, та як протриматися до фіналу, розповіла головна пліткарка і Холостячка 8-го сезону Галя. Детальніше дивіться в матеріалі.

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Video: 6 випуск рубрики «Холостячка»: Закохатися у свого рятівника 6 випуск рубрики Холостячка вже на сайті STB.UA. Дивіться новий випуск 6 рубрики Холостячка з Галею - учасницею проекту Холостяк.