Холостячка Галя продовжує дивитися нові випуски 9-го сезону проекту «Холостяк». Шпигуни, які з’явилися під виглядом учасниць, не викликали довіри у дівчини. А побачення з Лілею здалося занадто спокійним і розміреним. Ба більше, пліткарка з’ясувала причину, з якої Наталі двічі впала з ленд-сейлінгу. Дивіться новий випуск рубрики «Холостячка» в матеріалі.

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Video: 5 випуск рубрики «Холостячка»: Я би дала нічию 5 випуск рубрики Холостячка вже на сайті STB.UA. Дивіться новий випуск 5 рубрики Холостячка з Галею - учасницею проекту Холостяк.

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