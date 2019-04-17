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5 выпуск рубрики «Холостячка»: Я бы дала ничью

17.04.2019

Холостячка Галя продолжает смотреть новые выпуски 9-го сезона проекта «Холостяк». Шпионы, которые появились под видом участниц, не вызвали доверия у девушки. А свидание с Лилей показалось слишком спокойным и размеренным. Более того, сплетница выяснила причину, по которой Натали дважды упала с лэнд-сейлинга. Смотрите новый выпуск рубрики «Холостячка» в материале.

холостячка галя

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Video: 5 выпуск рубрики «Холостячка»: Я бы дала ничью

5 выпуск рубрики Холостячка уже на сайте STB.UA. Смотрите новый выпуск 5 рубрики Холостячка с Галей - участницей проекта Холостяк.

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